Apicoltrice da tre anni, Miriana di Valdengo tra i premiati al "Tre Gocce d'oro grandi mieli d'Italia", FOTO

"Quasi scherzosamente, per una passione di mia figlia abbiamo preso delle arnie ed oggi eccoci qui", racconta Miriana Caucino di Cascina Bellavista a Valdengo, il cui miele ha ottenuto due gocce d'oro alla 44 a edizione del concorso per la selezione dei migliori mieli di produzione nazionale "Tre Gocce d'oro grandi mieli d'Italia".

A partecipare al concorso sono stati 1.220 mieli e 439 apicoltori rappresentativi di tutte le regioni italiane. Quest'anno sono stati 17 i mieli premiati con «Tre Gocce d’oro», 167 quelli con «Due Gocce d’Oro» e 257 con «Una Goccia d’Oro», per un totale di 441 mieli selezionati.

Prima qualcuna, oggi sono 40 le arnie di Miriana e ha già in mente di prenderne altre. "E' stata una bella soddisfazione per me e la mia famiglia - racconta Miriana emozionata - . Abbiamo partecipato giusto così, perchè intanto ci siamo detti che al massimo non saremmo stati selezionati, invece ci hanno assegnato 2 gocce, siamo davvero felici anche perchè abbiamo potuto confrontarci con grandi aziende. Davvero non credevamo di arrivare fino qui".

L'azienda di Miriana ha appena 3 anni. "Prima lavoravo con mio marito per la nostra ditta di trasporti - racconta - e ora piano piano questo sta diventando il mio lavoro e abbiamo intenzione di ingrandirci piano piano. E' anche un periodo difficile di produzione del miele e noi tutto sommato ce la siamo cavata. Rispetto all'anno passato è un terzo, ma la qualità e molto alta, e questo concorso per noi ne è stata la dimostrazione".