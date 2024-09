Biella Corse al Città di Bassano: “Ci giochiamo il campionato!”.

Due appuntamenti di grande importanza attendono questo fine settimana la Scuderia Biella Corse: il Rally Città di Bassano, a Bassano del Grappa (Vicenza), e il Rally delle Palme, a Bordighera (Imperia).

Rally Città di Bassano

Per Biella Corse il 41° Rally Città di Bassano, che si corre questo fine settimana (venerdì 20 e sabato 21 settembre) a Bassano del Grappa, è una gara di grande importanza. Il rally è infatti prova valida per il Trofeo N5 Italia e al via c'è l'equipaggio Alessandro Negri e Marco Zegna, con la Hyundai I20 (gruppo RC2N, classe N5 Nazionale) con cui hanno vinto la categoria all'ultimo Rally Lana.

"Alessandro, avendo raccolto punti sia nelle gare su asfalto che su terra, grazie proprio al risultato ottenuto a Biella, è in testa alla classifica assoluta del Trofeo - spiega il Team Manager della Scuderia, Alby Negri - davanti ai due piloti che lo precedono nei due Trofei minori, cioè Asfalto e Terra. L'importanza di questo appuntamento è quindi evidente! Due sono i fattori: il primo è che è una gara a coefficiente doppio; l'altro è il fatto che, per quanto riguarda la classifica finale del Trofeo, può essere conteggiata solo una delle due gare con questa caratteristica. Ed essendosi ritirato nell'altra (lo sfortunato San Marino corso a fine giugno), va da sè che il Bassano è un rally per noi a dir poco decisivo!".

Il Città di Bassano, che è valido per Trofeo Italiano Rally e la Coppa Italia di Zona 4, si correrà nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 settembre, con partenza e arrivo a Bassano del Grappa. Venerdì verrà percorsa una sola prova, la "Rubbio Mini" (di 3,71 chilometri); le rimanenti sette si correranno invece nella giornata di domenica, ricavate da due passaggi sulla "Rubbio" (in versione lunga, di 6,13 chilometri) e tre cadauna sui tracciati "Cavalletto" (di 22,83 chilometri) e "Valstagna" (di 9,96 chilometri).

In totale i concorrenti percorreranno 407,10 chilometri, di cui 91,51 in prova speciale.

Rally delle Palme

La Scuderia sarà però anche al via, questo fine settimana (sabato 21 e domenica 22 settembre), al 25° Rally delle Palme, gara nazionale valida per il Trofeo Rally di Zona 2.

In gara ci saranno ben tre equipaggi del gruppo di valdostani che corrr per Biella Corse.

I primi a partire, con il numero 24, saranno Patrich Chironi e Jastine Sertori, in gara con la loro abituale Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe R3).

Poche posizioni più dietro, con il numero 34, partiranno invece Christian Casadei e Nadir Bionaz, in gara con una Peugeot 208 GT Line (gruppo RC4N, classe Rally 4). Infine, con il numero 86, entreranno in gara Nicolò Iannino e Beatrice Marchetto, al via con una Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2).

La gara, organizzata dall'Automobile Club del Ponente Ligure, partirà e arriverà a Bordighera (Imperia). Sabato verranno effettuati due passaggi sulla prova "Perinaldo - Soldano (di 5,79 chilometri); domenica invece si correranno le restanti sei prove, ricavate da tre passaggi sui tracciati "Ghimbegna-San Romolo" (di 10,51 chilometri) e "San Romolo-Perinaldo" (di 7,48 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 271,61 chilometri, di cui 65,55 in prova speciale.

E ora le notizie sui navigatori in gara lo scorso fine settimana.

Rally 1000 Miglia

Al 47° Rally 1000 Miglia di Brescia, gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona 3, sono arrivati al traguardo quattro dei sei navigatori che avevano annunciato la presenza in gara, ovviamente a fianco di piloti di altra Scuderia.

Il miglior risultato è stato ottenuto da Marco Zegna, che ha gareggiato con il pilota Flavio Brega su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Hanno concluso la gara al 17° posto assoluto, di gruppo e di classe.

Bella gara per Luca Silvi, al Mille Miglia a fianco del pilota Stefano Roncadori su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4). Hanno concluso decimi di gruppo e di classe e al 49° posto assoluto.

Meglio ancora è andata a Jessica Rosa che, in gara con il pilota Cristian Grimaldi su di una Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3), ha vinto la classe e chiuso al 15° posto di gruppo e al 58° assoluto.

Ancora, Venanzio Aiezza ha terminato la gara, corsa in coppia con Giovanni Battista Dello Russo su di una Toyota Yaris GR (gruppo RC3N, classe R1T Naz.4X4), nono di gruppo, undicesimo di gruppo e al 64° posto assoluto.

Di qui in poi solo non buone notizie.

Francesca Belli, che avrebbe dovuto correre il Mille Miglia a fianco di Giacomo Fanetti su di una Renault Clio (gruppo RC4N., classe Rally4) ha dovuto essere sostituita perché si è accidentalmente rotta un polso pochi giorni prima della gara (a lei gli auguri di pronta guarigione di tutta la Scuderia); mentre Gabriele Meloni, che era in gara con Paolo Libertini su di una Peugeot 205 Rallye (gruppo RC5N, classe A5), è stato costretto al ritiro per la rotura della spinetta di selezione del cambio. "Lo so che nelle gare capita questo e altro ma non doveva succedere proprio in questa gara" ha commentato sconsolato Gabriele al termine. "E poi proprio sul più bello, quando stavamo iniziando ad aumentare il passo ...".

Niente da fare anche per i tre navigatori al via di altre gare. Al Rally Appennino Reggiano, Carlotta Romano, che era a fianco del pilota Simone Giovanelli su di una Renault Clio (gruppo RC4N, classe Rally4), si è ritirata nella sesta prova speciale.

Al Rally del Veneto Storico, dove Ilvo Rosso navigava il pilota Gian Carlo Silverio su di una Peugeot 205 1.9 GTI (gruppo 4/J2, classe A/2000) si sono ritirati al termine della terza prova speciale; mentre al Rally Il Grappolo Storico, Veronica Gaioni, che era in gara con Claudio Ferron sulla sua Opel Kadett GT/E (raggruppamento 3, gruppo 2, classe 2000) si è fermata al termine della quarta prova speciale della gara.