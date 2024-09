Biella Cittadellarte, inaugurata la 26a edizione di Arte al Centro nella Giornata della Pace FOTO

Inaugurata oggi, 21 settembre, la ventiseiesima edizione di Arte al Centro, la rassegna di mostre, incontri e seminari realizzati da Cittadellarte e dalla sua rete internazionale, quest’anno dedicata a celebrare i 25 anni di UNIDEE, il progetto di residenze artistiche per l’arte e la trasformazione sociale.

Un progetto che si presenta come una mostra costellazione che, veicolando azioni in tutta la città e nel suo territorio, indica la strada per innescare processi di cambiamento sociale, creare collegamenti inediti e recuperare la relazione tra arte e territorio.

Per l'occasione è stata inaugurata la mostra collettiva a cura di UNIDEE Advisory Board Ways of Becoming – 25 years with UNIDEE, Labirinto – Pace Preventiva, una nuova mostra di lavori di Michelangelo Pistoletto e Corale, Mostra dell’Accademia Unidee.

"E' un evento storico - ha commentato Paolo Naldini Direttore di Cittadellarte - perchè presentiamo per la prima volta in Italia la raccomandazione dell'Unesco sulla educazione alla pace, ai diritti umani e alla sostenibilità, che sostituisce e aggiorna quella del '74. Viene presentata qui perchè abbiamo la sede della scuola UNIDEEE che ha portato più di 1500 artisti nei 25 anni a studiare come la loro arte potesse portare alla pace. Quindi c'è una convergenza piena e Michelangelo Pistoletto oggi ripresenterà il concetto di Pace Preventiva. Quindi Biella oggi celebra grazie a Cittadellarte e al nostro maestro questa vocazione cosi' urgente e importante".

Renato Lavarini, Focal Point della Città Creativa di Biella: "E' una giornata molto importante che mi riporta indietro negli anni perchè la prima volta che ho cominciato a lavorare con UNESCO, a metà degli anni '80, mi occupavo di comunicazione per la pace. La pace è uno degli obiettivi Unesco ed è un riferimento per le relazioni che si devono costruire tra le 365 Città Creative nel mondo".