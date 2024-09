Biella celebra cinque anni nel network delle Città Creative UNESCO.

Settembre 2024 segna l’avvio di un nuovo capitolo per Biella, che celebra il suo quinto anniversario nel Network delle Città Creative UNESCO con il progetto “Comunità Creativa”. L’iniziativa, promossa dall'Associazione Biella Città Creativa E.T.S., mira a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare la capacità del territorio biellese di innovare e ispirare attraverso l'arte, la cultura e l'artigianato.

Al centro del progetto vi è una campagna di comunicazione che incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini. Il progetto ha preso ufficialmente il via venerdì 20 settembre, con il lancio del sito, mentre da oggi, sabato 21 settembre, il pubblico sarà coinvolto durante gli eventi di “Arte al Centro”, organizzati dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte.

Uno degli elementi chiave della campagna è la domanda “Che cos’è per te la creatività?”, a cui sarà possibile rispondere tramite un sondaggio online o interagendo fisicamente durante gli eventi cittadini. Sono previste installazioni con totem e kit per le scuole, volti a coinvolgere tutte le generazioni e stimolare una riflessione condivisa sulla creatività. Le risposte raccolte saranno utilizzate per ispirare le future iniziative culturali della città.

L’Associazione Biella Città Creativa, costituita nel 2020, si impegna a valorizzare l’eccellenza del distretto biellese, noto per la sua tradizione tessile, e a promuovere una crescita culturale e sociale sostenibile.