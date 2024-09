Estate ponderanese, nuovi progetti per i 2025

E' praticamente appena finita l'edizione 2024 dell'Estate Ponderanese, ma il Comune pensa già a una nuova edizione, a quella del 2025. Il calendario è sempre molto ricco: tra gli artisti che sono saliti sul palco nei mesi scorsi ricordiamo Le Schegge Sparse, i Tattici dello Zen, i Poohnto Fermo, Claudio Abada, i Gazeuse e tanti altri.

"C'è molto lavoro dietro - spiega il sindaco Roberto Locca - . Anche quest'anno è andata molto bene, tutte le serate hanno riscosso successo, ma vogliamo andare oltre".

L'amministrazione in vista del nuovo anno pensa anche all'area "food". "Ci sono tante persone che arrivano non solo da Ponderano ma da tutto il territorio - conclude Locca - e noi per questo vogliamo fare un passo in più e prevedere anche l'area food. E' chiaro che sono procedimenti complessi quindi partiremo per tempo e ci organizzeremo con tante novità. Ponderano deve essere più vivo e noi ci impegneremo per questo".