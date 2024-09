Biella 4 Racing, un successo il Remember Alberto Caligaris FOTO

Un pieno di commenti entusiasti e di complimenti. Così si potrebbe riassumere l’edizione 2024 del Remember Alberto Caligaris, manifestazione motoristica non competitiva in ricordo del compianto pilota Biellese.

“Siamo davvero soddisfatti”, esordiscono i portacolori B4R, “stiamo ricevendo moltissimi commenti positivi sulla giornata che siamo riusciti a mettere in scena domenica scorsa. I partecipanti, trenta vetture, con un bel mix di volti nuovi e vecchi habitué della nostra Manifestazione, hanno potuto godersi una splendida giornata di sole, percorrendo le strade del Biellese per circa 120 chilometri, e divertirsi con i due piazzali con i giochi per essi allestiti. A tutti loro va il più sincero ringraziamento per aver voluto trascorrere con noi una bella giornata in ricordo di Alberto”.

Un Remember che di anno in anno cresce e si fa conoscere sempre di più. “Crediamo proprio di sì, il nostro Remember è una manifestazione un po’ particolare, strutturata nel format come una gara, pur non essendolo, non il classico raduno con le auto in biscione che si spostano dal punto a al b e poi tutti a tavola fino a pomeriggio inoltrato, e quindi va conosciuta ed apprezzata. Aver un così buon riscontro in un mese, quello di settembre, sempre ricco di appuntamenti, è davvero appagante”.

Una Manifestazione che coinvolge diverse generazioni, sia a livello di persone che di vetture. “Esattamente, troviamo dal ragazzino alla sua prima esperienza che non sa quasi leggere le indicazioni su dove andare, al pilota con molte gare alle spalle, dalle mogli che vogliono provare qualcosa di quello che fa il marito in gara, all’amico di Alberto che non vuole mancare. Allo stesso modo spaziamo dalla vettura più anziana del 1972 a quella più recente del 2024, trovando marchi come Fiat, Maserati, Lancia, Autobianchi, Abarth, Renault, Peugeot, Subaru, Toyota, Ford, Porsche, Volkswagen, Hyundai, Mini e Skoda”.

Un Remember che quest’anno ha visto nuove e vecchie collaborazioni. “È vero, quest’anno per ritrovo, colazione e pranzo, abbiamo deciso di variare un po’ affidandoci al Ristorante La (Piccola) Baita, nostri amici di Scuderia, che ci hanno offerto un ottimo servizio, e per questo ringraziamo Giovanni e Lucio per aver coordinato il tutto ed averci fatto da referenti. Per la chiusura con il rinfresco e per i piazzali, siamo andati a colpo sicuro affidandoci a Palazzo Boglietti ed in particolare a Laura, a cui va il nostro grazie. Un grosso ringraziamento anche a Prodriveshop di Fabio Servi per le borse ed i bei gadget fornitici, a Lorien Pub per le belle confezioni di birre e bicchieri donate, a Ottica Longhi e Farmacia Azzellino per i riconoscimenti messi in palio per i due piazzali, a Essegi Studio per la fornitura dei radar, ed a CorriAmo per un Sorriso nelle persone di Paolo Azzi e Piero Grassi, presenti con noi domenica, per averci omaggiato delle coppe date ai vincitori delle votazioni”.

Un’ultima citazione. “Un’ultima, doverosa, dovuta e sentita citazione alle ragazze ed ai ragazzi che con il loro operato hanno reso possibile l’organizzazione, l’allestimento e lo svolgimento del nostro Remember, ovvero, in doveroso ordine alfabetico, ad Andrea, Andrea ed Andrea, Chiara, Edi, Giovanni, Luca, Luca, Massimo, Roberto e Silvana, grazie davvero”.

Ma gli impegni in casa Biella 4 Racing del mese di settembre proseguono con il terzo appuntamento del CRZ di zona 2, il 25° Rally delle Palme, in programma sabato 21 e domenica 22 a Bordighera e dintorni, dove saranno presenti ben due navigatori targati B4R. La gara si svolgerà su di un totale di 8 tratti cronometrati, due sabato e sei domenica, sulle strade rese famose dal rally mondiale di Sanremo, per un totale di 65,55 chilometri cronometrati, a cui vanno aggiunti 206,06 di trasferimenti, per un complessivo di gara pari a 271,61 chilometri. “Gara fuori casa, mai disputata in precedenza, ma quella che ci serve per andare in finale al Rally della Lanterna”, racconta Letizia Lebole, che torna a condividere l’abitacolo con Fabio Racca sulla MG Rover ZR 160 di classe Racing Start 2.0 Plus-Alma Racing, in cerca di punti pesanti per ottenere il pass per la finale di Campionato. “Sarà una gara impegnativa, su strade dal sicuro fascino, dove cercheremo di sfruttare al meglio la nostra MG Rover per conquistare gli ultimi punti necessari. Faremo del nostro meglio, confidando anche nel bel tempo che sembrerebbe essere dalla nostra parte”.

Presente al via anche Roberto Barbera, nuovamente al fianco di Stefano Fausone sulla Rover 216 SI di classe Racing Start 1.6 targata Meteco Corse, anche loro alla ricerca dei punti fondamentali per l’accesso alla finale nazionale. “Si parte al Rally delle Palme con l’obiettivo di mantenere la prima posizione di classe attualmente occupata nella CRZ2, in un rally molto impegnativo con prove speciali che ricalcano quelle del Sanremo. Sarà una grande emozione percorrerle, ma allo stesso tempo ci vorrà molta concentrazione e precisione di guida. Ce la metteremo tutta per centrare l’obiettivo e per ben figurare. Come sempre un ringraziamento alla B4R per il suo supporto”.