A Candelo la presentazione del libro “Codice Ratzinger” bestseller di carattere internazionale

Andrea Cionci, romano, storico dell'arte giornalista e scrittore, si occupa di storia, archeologia e religione per alcune delle più importanti testate italiane come La Stampa, Quotidiano nazionale e Libero. Cultore di opera lirica, ideatore del metodo “Mimerito” sperimentato dal Miur e promotore del progetto di ricerca scientifica su Plinio il Vecchio, recensito anche dal New York Times, è stato reporter nei teatri operativi dell'Afghanistan e dal Libano e da imprese esplorative in Kenya e sull'Himalaya. Nominato a 36 anni Cavaliere al Merito della Repubblica per il suo impegno culturale, ha pubblicato il saggio musicologico “Il tenore collezionista”, di risonanza internazionale, dedicato al primo interprete della Bohème di Puccini; il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka), e prodotto vari testi di storia militare inseriti anche in pubblicazioni dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Esercito.

Dopo un’inchiesta condotta per due anni, a maggio 2022, ha pubblicato “Codice Ratzinger” che è stato fra i primi dieci bestseller nazionali secondo le classifiche del Sole 24 ore e del Corriere della Sera. per un certo periodo è stato anche il secondo libro più venduto per Mondadori e Rizzoli. L’inchiesta ha ricevuto il Premio Internazionale Cartagine 2023, con cerimonia in Campidoglio e il premio “Mameli” per la saggistica.

Il volume ha venduto 20.500 copie ed è stato presentato per 136 volte in altrettante città italiane, per iniziativa dei lettori. L’inchiesta fino ad oggi ha totalizzato 900 articoli e più di 1000 podcast sul canale “Andrea Cionci-Codice Ratzinger” ed è culminata con una petizione ricca di 15.000 firme presentata ai cardinali di nomina pre 2013 l’8 novembre 2023 e, da ultimo, in un’istanza di 100 pagine, scritta insieme a 5 avvocati di cui 2 canonisti, depositata presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano il 6 giugno 2024.

L’incontro si terrà sabato 21 settembre alle ore 15.30, presso il Salone Polivalente “Le Rosminiane”. Durante la pausa e al termine della conferenza, sarà possibile rivolgere domande al dott. Cionci per una parentesi interlocutoria.