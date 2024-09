Biella, taglia il tettuccio di un'auto per rubare: arrestato (foto di repertorio)

È stato arrestato in flagranza di reato il giovane di origine straniera, accusato di tentato furto. È successo nei giorni scorsi, a Biella: stando alle prime ricostruzioni, una residente avrebbe segnalato al 112 la presenza sospetta di un soggetto. Un'intuizione risultata alla fine azzeccata.

L'uomo, infatti, con un paio di cesoie e un martello, avrebbe cercato prima di tagliare il tettuccio apribile di un'auto in sosta, poi di forzare la portiera di un altro mezzo per rubare all'interno. Da entrambi i veicoli, però, non sarebbe stato asportato nulla. Negli stessi istanti, sono giunti gli agenti di Polizia che hanno proceduto all'arresto.

Lo stesso, assistito dall'avvocato Giorgio Triban, è comparso davanti al giudice nell'udienza di convalida, dove avrebbe patteggiato una pena pari a otto mesi di reclusione (con la condizionale).