Mostre, incontri e performance: a Cittadellarte Arte al Centro, ecco il programma

Inaugurerà sabato 21 settembre la 26a edizione della rassegna di mostre, incontri e performance realizzati da Cittadellarte, quest’anno dedicata a celebrare i 25 anni di UNIDEE, il progetto di residenze artistiche dedicate all’arte e alla trasformazione sociale.

“UNIDEE è il nucleo seminale della nostra casa. È il focolare – ha affermato Paolo Naldini – dove custodiamo la scintilla dell’arte come ricerca radicale e impegno sociale. Da lì nascono decine di altri progetti che hanno riempito la mia e la nostra vita, ma anche la storia recente della città di Biella e di tanti cittadini che si sono lasciati coinvolgere dalla visionaria generosità dei nostri allievi e mentori che ora sono nel mondo e portano con sé una parte di noi e anche una parte di Biella. Quest’anno, per 5 giorni, dal 21 al 25 settembre 2024, Cittadellarte si trasformerà interamente in una scuola, per vivere direttamente, insieme e in prima persona, UNIDEE e lo spirito radicale dell’arte ‘al centro della trasformazione della società in senso responsabile’, celebrando i 25 anni del nostro programma di residenza forse unico al mondo, a cui abbiamo invitato tutta la nostra rete a partecipare. Per tutto il pubblico che vorrà partecipare sarà gratuito, ma sarà un dono di valore incredibile”. Paolo Naldini, Direttore di Fondazione Pistoletto.

UNIDEE Residency Programs, il programma di residenza ideato da Michelangelo Pistoletto nel 1999 con l’apertura di Cittadellarte, compie quest’anno 25 anni: un quarto di secolo di produzione e ricerca artistica per la trasformazione sociale, oggi riconosciuta come una delle pratiche dell’arte contemporanea più innovative, lungimiranti e vibranti. In questi 25 anni, oltre 3mila artisti, curatori e practitioners provenienti da più di 50 Paesi diversi hanno partecipato e contribuito a UNIDEE Residency Programs, vivendo a Biella e conducendo la loro ricerca a Cittadellarte.

Così, in occasione dei 25 anni di UNIDEE Cittadellarte ha deciso di dedicare Arte al Centro – la manifestazione più importante dell’anno – proprio agli ex residenti invitandoli a tornare a Biella per un grande appuntamento che celebrerà il movimento globale dell’arte per la trasformazione sociale e inviterà a una rinnovata riflessione collettiva su come l’arte possa agire positivamente sui processi di cambiamento sostenibile, attraverso una grande mostra collettiva, quattro giorni di public program e il progetto Unidee in città in collaborazione con enti e associazioni locali per valorizzare come il programma di residenze artistiche ha intrecciato relazioni in questi 25 anni con lo spazio pubblico, le persone e i processi di trasformazione della città.

PROGRAMMA – SABATO 21 SETTEMBRE (ingresso libero)

09:30 -13.00 | Tavola rotonda

Educazione alla Pace Preventiva

Presentazione ufficiale, per la prima volta in Italia, della nuova Raccomandazione sull’educazione alla pace, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile con la partecipazione di Patrizio Bianchi (ex Ministro dell’Istruzione, Chairholder of the UNESCO Chair in Education, Growth and Equality), Carla Guetti (National Coordinator Italy UNESCO ASPnet), Marinella Senatore (Artista, fondatrice della School of Narrative Dance), Liborio Stellino (Ambassador, Permanent Delegate, Permanent Delegation of Italy to UNESCO Paris), Enrico Vicenti (Segretario Generale Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO).

15:00 | tavola rotonda di presentazione del libro/book launch

Bright Ecologies Caretto/Spagna: Experiences, Forms, Materialsdi Caretto/Spagnaa cura di Giorgina Bertolino, Francesca Comisso, Cecilia Guida, Alessandra Pioselli intervengono: Alessandra Pioselli (curatrice) Francesca Comisso (curatrice) Orietta Bombin (PAV) Enrico Bonanate (Direttore PAV) Elena Carena (Munlab Ecomuseo dell’argilla)

16:15 | tavola rotonda di presentazione del libro/book launch

Visible - Art As Policies for Care Socially Engaged Art (2010—ongoing) A cura di Martina Angelotti Matteo Lucchetti Judith Wielander

intervengono: Michelangelo Pistoletto Anna Zegna (Presidente Fondazione Ermengildo Zegna) Paolo Naldini (Direttore Fondazione Pistoletto Cittadellarte) Andrea Zegna (Consigliere Fondazione Ermengildo Zegna) Judith Wielander (curatrice) Matteo Lucchetti (curatore)

17:30 | OPENING

Ways of Becoming: 25 YEARS WITH UNIDEE exhibition and archive Minimum Prize

18:30 | Performance by UNIDEE

Charlie Jeffery, George Moraitis, Marlo De Lara

20:30 | Light Dinner, Cocktail bar e Dj Set

a cura di Karl Logge & Marta Romani

22:00 | Eventi musicali e Afterparty

Concerto Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance w/ Torino Jazz Festival and Piemonte dal vivo Spazio Hydro In occasione di Arte al Centro 2024 Cittadellarte Fondazione Pistoletto offre la possibilità di effettuare visite guidate gratuite dalle 10 alle 23 alla Collezione Permanente di Pistoletto e alla nuova mostra "Labirinto- Pace Preventiva" che accoglie un rinnovato allestimento di opere di Michelangelo Pistoletto. Prenota qui: www.cittadellarte.it/attivita/artealcentro2024

PROGRAMMA UNIDEE in città (dal 21 settembre 2024 al 25 settembre 2024)

Il programma prevede una serie di interventi diffusi a Biella in collaborazione con enti e associazioni locali per valorizzare come il programma di residenze artistiche ha intrecciato relazioni in questi 25 anni con lo spazio pubblico, le persone e i processi di trasformazione della città.

Le vetrine di via Italia

Riavvolgendo la collana dei ricordi, gli artisti che nel tempo hanno vissuto la città attraverso i programmi di residenza UNIDEE hanno riassunto in una serie limitata di otto poster brevi frasi momenti ed esperienze vissute tra le persone, la natura e le diverse realtà biellesi. Messaggi che possano diventare finestre sul presente ma che portano il ricordo del tempo passato a UNIDEE. I negozi del centro cittadino biellese, in particolare quelli situati in Via Italia, per celebrare con la città e i suoi abitanti i 25 anni di UNIDEE Residency Programs, sono stati invitati a prendere parte a un vero e proprio racconto artistico a cielo aperto attraverso un allestimento dei manifesti realizzati dagli artisti.

Il Cinema Verdi – 24 settembre, ore 21:00

L’arte, attraverso le sue molteplici forme e linguaggi, coinvolgerà il Cinema Verdi attraverso una serata dedicata alle proiezioni di lungo e cortometraggi sviluppati su focus tematici connessi alla residenza, alla socially engaged art e alle urgenze contemporanee su cui gli artisti UNIDEE sono attualmente impegnati. Quali saranno le opere filmiche visionabili? Il documentario Letter to a friend (2019) di Emily Jacir; i corti A Cage For Voices (2017), The Red Zone (2018), The Words You’ll Never Hear (2018) di Tom Dale; la fiction Tomatoes Tree (2016) di Armin Mobasseri.

Gli spazi espositivi e le gallerie di Biella

Per continuare a tessere le relazioni con le realtà artistiche biellesi, le gallerie e gli spazi espositivi della città ospiteranno un’opera di uno degli artisti del network UNIDEE, selezionata dall’Advisory Board del progetto.Le realtà artistiche attualmente coinvolte sono: BI-BOx Art, Space Woolbridge Gallery, ZAION Gallery, Palazzo Ferrero, Palazzo Gromo Losa, Accademia Perosi, MeBo Museum