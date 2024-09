Buona partecipazione a Candelo per la Fiera della Parola e delle Emozioni (foto di Selena Minuzzo)

Venerdì scorso, nella Sala Affreschi di Candelo, come evento inaugurante la 2° Fiera della Parola e delle Emozioni organizzata in Candelo da Orizzonti Creativi, è stato presentato il libro intitolato “La Privacy al Centro: come costruire un percorso efficace con il cliente”.

L’autore Amedeo Leone è consulente privacy e Data Protection Office (DPO). Delegato Federprivacy per la provincia di Biella e iscritto all’Albo del Maestri Privacy dell’Istituto Italiano Privacy, si occupa di compliance e protezione del dato per conto di enti, aziende e studi professionali. E’ laureato ad Aberdeen, Scozia, in Scienze Politiche e Diritto Comunitario. Il pomeriggio è stato ben partecipato e alla fine l’autore ha potuto autografare molte copie del suo libro.

L’evento si è concluso con un rinfresco nell’antistante giardino del Centro Culturale “Le Rosminiane” . Presente Selena Minuzzo, vicesindaco di Candelo, che ha inaugurato la manifestazione.