Si è spento a 99 anni il partigiano Argante Bocchio, era originario di Biella

Si è spento all’età di 99 anni Argante Bocchio, partigiano noto con il nome di “Massimo”. A darne notizia la sezione di Novara di Anpi, che con un lungo post condiviso sulle pagine social lo ricorda come “un uomo che per tutta la vita ha incarnato i valori umani della Resistenza”.

Originario di Biella, Bocchio è stato protagonista della lotta per la liberazione novarese ed era presidente onorario del comitato provinciale dell’Anpi. “Fino all'ultimo attaccato alla vita e al desiderio di festeggiare i 100 anni, che avrebbe compiuto il prossimo 8 novembre, ci ha donato un indimenticabile sorriso solo qualche giorno fa attraverso Michela, la nostra presidente, cui era legato da profondo affetto e che gli è stata accanto fino agli ultimi istanti”, si legge nella nota di Anpi.

“Difficile anche solo immaginare che non vedremo più sul suo volto la soddisfazione e l'entusiasmo per le iniziative dell'associazione che lui ha sempre voluto conoscere e ha saputo valorizzare e apprezzare, soprattutto quando ad essere coinvolti erano le giovani e i giovani delle scuole e le tante e i tanti che si sono avvicinati in questi anni ad Anpi. La sua voce e la sua luce resteranno sempre con noi”.

“Chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo e di incontrare la sua storia – proseguono da Anpi - potrà farlo anche grazie al lavoro prezioso svolto da Laura Gnocchi e Gad Lerner. Nel libro “Noi partigiani” e nel portale noipartigiani.it, così come in una puntata de "La scelta", programma curato per Rai 3, troverete Massimo, con la sua eleganza, la sua lucidità, la sua bellezza umana. Noi continueremo a seguire i passi di Massimo con il suo sguardo sul mondo, pieno di speranza e di voglia di combattere per costruire un presente migliore e un futuro possibile”.