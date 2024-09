Biella, scontro auto e motorino all'incrocio di via Repubblica e via Bertodano: c'è un ferito (foto di Giuseppe Rasolo per newsbiella.it)

Una persona, di cui non si conosce ancora l'età, è stata trasportata al Pronto Soccorso, a seguito di un sinistro stradale. Ignote anche le sue condizioni di salute.

È successo poco dopo le 12.30 di oggi, 15 settembre, all'incrocio tra via Repubblica e via Bertodano, a Biella. A rimanere coinvolte un veicolo e un motorino per cause in fase di accertamento.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per la prima assistenza, anche gli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.