A Ronco tra artisti, laboratori, pittori alla 21° “Sagra del Pailet” FOTO

Taglio del nastro oggi sabato 14 settembre a una nuova edizione, la 21°, della “Sagra del Pailet”, il tegamino di terracotta, che è diventato il simbolo della festa che la Pro Loco, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le Associazioni del paese organizza per mantenere viva la tradizione delle “bielline”.

"E' evento molto ricco di iniziative e però tutto nasce qui, tutto parte all'Ecomuseo della Terracotta, senza il quale non esisterebbe questa sagra perché la tradizione di lavorazione della terracotta qui è il punto di partenza, per gli eventi, per la didattica e per la cultura", spiega la vice presidente dell'associazione Scuola delle Terrecotte A.P.S Cinzia Petraroli.

Ci saranno 5 mostre, quella di Marc Jones (Ecomuseo), poi quelle di Ugo Corsi, Giulia Bonora e la mostra Scuola delle Terrecotte A.P.S e vari artisti dal mondo.

"Domani è la giornata più ricca di iniziative - continua Cinzia Petraroli -. In piazza ci saranno gli artisti, pittori, scultori che daranno dimostrazione del loro lavoro, ci saranno la mostra mercato della ceramica lungo la via Roma quindi una decina di banchetti solo dedicati alla ceramica, un mercatino di associazioni e aziende agricole, poi alla sportiva invece buon cibo, musica e spettacoli oltre a laboratori di manipolazione dell'argilla con Giorgio Rey e lavorazione al tornio con Stefano Garlanda che darà la possibilità a tutti di provare a lavorare al tornio".

Il programma completo