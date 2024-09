A Ronco la XXI Sagra del Pailet tra mostre, laboratori, musica, spettacoli e buon cibo

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 16 settembre si terrà a Ronco Biellese la 21° edizione della “Sagra del Pailet”, il tegamino di terracotta, che è diventato il simbolo della festa che la Pro Loco, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le Associazioni del paese organizza per mantenere viva la tradizione delle “bielline”. Come sempre la Sagra ruota intorno all'Ecomuseo della Terracotta che proporrà visite guidate e sarà sede di esposizione e alla ex Fornace Cantono dove si terrà il Laboratorio di manipolazione e tornio dell'argilla. La via principale, via Roma, sarà pedonale per un tratto e ospiterà Mercato della Ceramica e bancarelle degli Hobbisti mentre la piazza Vittorio Veneto vedrà Artisti all'opera. L'area sportiva sarà invece dedicata alla ristorazione e agli spettacoli che porteranno animazione e musica. Al clima di festa e di allegria contribuirà il Gruppo ”Drum Theatre” Presterà servizio il gruppo di Protezione Civile ”Ser Lance cb” di Valdengo.

Di seguito il programma dettagliato:

Venerdì 13 settembre:

ore 19 - Area Sportiva (strada Buratti della Malpenga)

Apertura della ventunesima Sagra del Pailet

Apertura del Bar (Spritz ) e dalle ore 20:

GNOCCO FRITTO; PIADINE; CREPES DOLCI e a seguire la musica dei BANDBERRY SMOKE.

Sabato 14 settembre:

ore 14 - Area Sportiva

TORNEO DELL'AMICIZIA DI CALCETTO in ricordo di Greg e Andre

ore 17 - Ecomuseo (via Roma 14)

Inaugurazione MOSTRE degli ARTISTI:

SERENDIPITY di Marc Jones (Ecomuseo)

KERAMO CERAMIC di Giulia Bonora ( Laboratorio via Roma 20)

CERAMICHE DAL MONDO di Artisti vari ( Laboratorio via Roma 20)

IL FALSO ANTICO di Ugo Corsi ( Dall'Emilio P.za Vitt. Veneto)

PENNE NERE TERRA ROSSA di Scuola delle Terrecotte A.P.S. Adunata nazionale Alpini Biella 2025 (sede Alpini via Roma 31) ore 19 - Area Sportiva

- Apertura del Bar (Spritz ) e dalle ore 20:

PAELLA (su prenotazione)

GRIGLIATA e SANGRIA a volontà e

a seguire ROCK PARTY con i FUORI MENU

Domenica 15 settembre:

dalle ore 10 Sedi proprie

- Apertura MOSTRE degli ARTISTI

- VISITE GUIDATE all'ecomuseo e alle mostre con le operatrici della rete museale biellese dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.

Lungo via Roma chiusa al traffico

MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA e

BANCARELLE degli HOBBYSTI dalle 10 alle 18 Ex Fornace Cantono via Roma 53

LABORATORIO di MANIPOLAZIONE e TORNIO per bambini e adulti con gli amici della Scuola delle Terrecotte Giorgio Rey e Stefano Garlanda dalle 10 alle 12 e dalle14,30 alle 17 Piazza Vitt.Veneto

ARTISTI ALL'OPERA (impara l'Arte e... )

pittura, scultura, modellazione, decorazione e con Beatrice Scaramal, Bruno Nicolo, Franco Brunatto, Paola Merlin, Paola Pace, Rita Torello Viera dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18

ore 12,30 – Area Sportiva

PRANZO della SAGRA del PAILET

Antipasti, Polenta concia, Polenta e spezzatino cucinato nelle terrecotte di Ronco (anche da asporto con propri contenitori)

ore 16,00 - Area Sportiva

SPETTACOLO con i DRUM THEATRE (finalisti di Italia's Got Talent) Servizio Bar,Crepes Dolci, Piadine ecc.

Prenotazioni : Michela 347 7333612, Micaela 338 4430861, Egidio 339 1853986.

Per chi visiterà almeno sette postazioni segnate in mappa con numeri e lettere previsto un gadget ricordo in terracotta (munirsi di mappa presso i punti informazioni)

LE MOSTRE E GLI ARTISTI

SERENDIPITY di Marc Jones

Ciò che posso dire degli oggetti che produco, è che possono raccontare delle storie, possono esprimere quello che provo, possono essere l’invito ad entrare in un mondo diverso, ma non hanno mai bisogno di spiegazioni, il titolo è sufficiente. Durante tutta una vita ho visto cose che mi hanno commosso, divertito o incuriosito. A volte mi ha sollecitato il verso di una poesia, a volte un nome evocativo, a volte il ricordo di un personaggio storico o letterario e quando cerco dei soggetti, scruto i margini dei manoscritti medievali e lo sfondo di dipinti importanti. Adoro lavorare con l’argilla, il più obbediente e malleabile dei materiali. Sono continuamente affascinato dal volto umano con la sua capacità di trasmettere espressioni, emozioni e individualità. Prendendo un pezzo di argilla e modellandolo con le sembianze umane, io forse ripeto una delle più antiche attività dell’uomo. Non importa quante facce ho modellato negli anni, mi sento sempre elettrizzato all’idea di poter creare qualche cosa che non è mai esistito prima. Ogni volto che creo è per me unico, ha le sue idiosincrasie , il suo carattere e ricordo ognuno come se fosse una persona vera. Capisco perchè alcune religioni disapprovano le immagini. Il modo in cui vediamo una faccia è ugualmente intrigante e stimolante. La minima variazione nella linea di una guancia o della fronte può voler dire la differenza fra bellezza e normalità, o peggio, e lo sguardo degli occhi, che io cerco di rendere con uno strumento piccolo e molto appuntito, può esprimere una gamma di emozioni addirittura sproporzionata in confronto alla piccole impronte che effettuo sulla creta molle. Da giovane mi ero specializzato in caricature; esagerazioni dell’individualità, una sorta di cinica eccentricità, carica di ironia. Ora, come nonno, cerco di evitare tutti quei tratti, il mio obiettivo è quello di catturare volti che esprimano una calma serenità, ottimismo e speranza. Se riesco a trasmettere un po’ del piacere che ho provato nel crearli, anche quella è una ricompensa.

KERAMO CERAMIC di Giulia Bonora

E’ nata a Varese, in Italia, nel 1998 è una Craft Designer Italiana. Ha frequentato l’ Accademia di Belle Arti di Brera e le Fornaci Ibis, una vecchia bottega di ceramica che nel 1960 veniva frequentata da svariati artisti internazionali. Qui conosce Giorgio Robustelli e inizia a mettere mano sulla ceramica. Grazie al lavoro in bottega e alle istruzioni tecniche acquisite in accademia è riuscita a dare il via al brand “Keramô”, nato nel 2020. ( www.keramoceramiche.com )Modellazione, foggiatura, colaggio, smaltatura, decorazione con smalti, ingobbi e ossidi rientrano nel suo savoir- faire.

Nel 2020 ha preso lezioni di tornio da Angelo Zilio , artista di grande talento e ottimo maestro.

Nel 2021 viene selezionata a due progetti CerDee . Frequenta la facoltà di Design di Sutnarka dove si approccia al mondo della porcellana. Prende parte alla Summer School del MIC (museo internazionale di ceramica) e partecipa al corso tenuto dall’artista e poeta Lorenzo Cianchi. Grazie alla residenza presso Faenza, visita la storica Bottega Gatti ed il museo Carlo Zauli , luoghi che certamente le hanno lasciato un segno.

Nel maggio 2022, dopo una residenza ceramica presso Manises, in Spagna, lavora al progetto “ Monumento Sociale ” per la Fondazione Cariplo e riceve una menzione speciale dal Museo Giannetti di Saronno per la partecipazione al concorso CoffeeBreak Museum 6^ Edizione .

Nel 2023 realizza “Another Cell on the Wall” con gli studenti dell’ Uninsubria di Varese, un’opera permanente presso il collegio dell’università. Durante il Salone del Mobile di Milano espone i suoi “Interlocking of Atoms” vasi sculture che valorizzano il concetto di Art&Craft presso Palazzo Bovara per la mostra-installazione “ The Art of Light ” di Elle Decor Italia e per il padiglione di Tacchini .

Per lo stesso evento allestisce con i suoi pezzi lo showroom in via Cavallotti di Milano per Ethimo . Oggi crea oggetti di craft design presso lo studio in via Olona 104 di Gallarate.

IL FALSO ANTICO di Ugo Corsi

Scultore autodidatta, biellese, con una passione per l'arte statuaria antica che lo ha portato a frequentare le ultime botteghe toscane dove ha incontrato il suo maestro, Pietro Lazzeri, ultimo formatore artistico vivente ad avere lavorato nella prestigiosa Manifattura di Signa che gli ha trasmessole conoscenze per potere realizzare le sue sculture nello stile falso antico della Manifattura. La passione per la pittura di Gianbattista Tiepolo e per i disegni di Giandomenico sono all'origine delle sculture di Pulcinella che gli hanno valso il titolo di ambasciatore della famosa Maschera.

CERAMICHE DAL MONDO

A partire dal 2018 l’Ecomuseo della Terracotta di Ronco Biellese ha iniziato a collezionare manufatti tipici di altri territori e tradizioni, grazie ai visitatori e ai simpatizzanti che, ogni volta che

si sono trovati a viaggiare in luoghi di lavorazione Ceramica, hanno acquistato e donato alla collezione oggetti simbolici e rappresentativi, aprendo così una finestra che si affaccia ora non solo su quasi tutta Europa ma anche su Asia Minore, Africa, Estremo Oriente e Sud America.

In occasione dei 700 anni dalla morte del grande viaggiatore Marco Polo, l’Ecomuseo celebra la magia del viaggio e la ricchezza della scoperta con una mostra dedicata a questi piccoli tesori, testimoni della creatività umana e della maestria degli artigiani dei diversi popoli.

La collezione è in costante divenire, mai uguale a se stessa e sempre aperta ad accogliere nuovi pezzi. La sua bellezza sta nella sua diversità, delle mani che hanno plasmato la terra per realizzare quei manufatti ma anche degli occhi che li hanno scelti. “Ceramiche dal mondo” è unica perché è corale, frutto della sensibilità di tutti coloro che, in qualche angolo del mondo, hanno ricordato e fatto viaggiare il nostro Ecomuseo.

PENNE NERE TERRA ROSSA di Scuola delle Terrecotte A.P.S. Adunata Nazionale Alpini Biella 2025

Ogni anno i creativi della Scuola delle Terrecotte si lasciano ispirare da un oggetto o da un tema specifico su cui ciascuno si mette in gioco secondo capacità, talento e idee. Per il 2024 è stato scelto il grande evento che vedrà tutto il Biellese coinvolto. L' Adunata Nazionale degli Alpini 2025.”Penne nere, Terra rossa” è dedicata allo storico Corpo degli Alpini che da sempre è stato al fianco di tutti con generosità e impegno. Protagonista sarà il loro cappello trasformato in fischietto, ciondolo calamita, ornamento da parete ….sempre rigorosamente in ceramica. Gli oggetti sono stati pensati come souvenir della manifestazione per portare un pezzo di tradizione Ronchese in giro per l'Italia.Per informazioni: scuola.terre. ronco@gmail.com

ARTISTI ALL'OPERA (impara l'arte e )

Tutto questo e molto di più è scultura, pittura, modellazione, decorazione alla “Sagra del Pailet” con Bruno Nicolo, Rita Torello Viera, Beatrice Scaramal, Paola Pace, Franco Brunatto e Paola Merlin. Piazza Vittorio Veneto come PIAZZA degli ARTISTI.

LABORATORIO di MANIPOLAZIONE e TORNIO per bambini e adulti a cura degli amici della Scuola delle Terrecotte ,Giorgio Rey e Stefano Garlanda

