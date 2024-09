Torneo di tennis e padel: a Biella si gioca per la solidarietà.

Anche i Faggi di Biella partecipano al progetto benefico “la staffetta sportiva della generosità biellese” a favore dell’alta tecnologia del nostro ospedale, ideato dall’associazione Amici dell’ospedale di Biella in collaborazione con Fondazione CRB e Fondo Edo Tempia, contraddistinto da vari eventi fino a dicembre 2024; hanno finora già aderito altre associazioni sportive biellesi ,bande, cori, band musicali, gli Alpini e tanti altri ancora che vorranno sposare il progetto della raccolta fondi alta tecnologia per l’ospedale di Biella prendendo, di volta in volta, il testimone: un cuore rosso con il logo dell’associazione Amici dell’ Ospedale di Biella”.

Infatti il 21 e 22 settembre, i campi dei Faggi di Biella (Via Ramella Germanin) si trasformeranno in un’arena di solidarietà! I tornei sono aperti a tutti, dai 14 ai 99 anni di età. Termine iscrizioni ore 12.00 del 15.09.2024.(per iscrizioni e informazioni contattare tel. 342-80187450, mail ifaggibiella@gmail.com).

Partecipa anche tu al Torneo di Doppio Tennis e Padel a favore dell'Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, un evento benefico organizzato per sostenere la realizzazione della Sala Ibrida del nostro Ospedale.

Questa è un’occasione unica per coniugare sport e generosità: partecipa al torneo e contribuisci a un progetto di alta tecnologia che farà la differenza per tanti pazienti. Metti alla prova il tuo talento e il tuo spirito di squadra in una competizione amichevole, sapendo che ogni servizio, ogni smash, e ogni punto guadagnato, avvicina Biella a un futuro sanitario migliore.

“È una vera e propria sfida che riguarda il ‘nostro’ Ospedale - afferma il presidente Associazione Amici Ospedale di Biella dott. Leo Galligani - in un momento critico per la Sanità e il territorio; comporta una vera trasformazione che innalza le cure a livello dei centri d’eccellenza, ma a ‘casa nostra’, diventa attrattiva per pazienti e professionalità sanitarie. Di utilità anche nel contrastare l’isolamento del territorio. Non perdere l’opportunità di fare sport con il cuore: grazie alla collaborazione con I faggi di Biella, ogni set giocato contribuirà a migliorare la qualità delle cure nel nostro Ospedale. Partecipa, divertiti e fai la differenza!

Aggiunge il presidente de I Faggi Biella dott. Maurizio Ribaldone: “Sto seguendo il progetto del rilancio del circolo I Faggi dal 2020; si basa su alcuni principi, valori sociali che trascendono le pure logiche economiche e che vedono il circolo impegnato ad ideare, partecipare e sostenere tutte le attività e tutti gli eventi che possano essere utili al Biellese. L’affiancamento a progetti come quello portato avanti dall’associazione Amici dell’Ospedale di Biella, è per I Faggi una grande e concreta opportunità per poter contribuire alla crescita ed al rilancio del Biellese. Stiamo collaborando, durante gli ultimi mesi del 2024, per individuare altre attività ed eventi che possano aiutare a raccogliere altri fondi per poter donare la Sala Ibrida all’Ospedale di Biella, che diventerà un’altra delle eccellenze del Biellese.

La partecipazione de I Faggi-tennis al Progetto la staffetta della generosità biellese è importante per raggiungere un risultato comune: TUTTI INSIEME, PER IL NOSTRO OSPEDALE DEL FUTURO! Questa è anche dimostrazione dell’efficacia di una cooperazione pubblico-privato ormai indispensabile.