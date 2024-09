Pray in Vetrina, si comincia: sapori in tavola con serata danzante latina (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco Pray)

Come da tradizione, torna l'evento Pray in Vetrina. Da venerdì 13 a lunedì 16 settembre sono in programma 4 giorni di divertimento, musica, spettacoli, buon cibo e molto altro. Si comincia oggi con l'apertura del luna park (a partire dalle 16.30) e del Chiringuito (ore 17), gestito da Pausa Caffè Pray, aperto da venerdì a domenica con eventi e musica dal vivo in piazza Vittime di Bologna.

Alle 18, in via Sella 83, avrà luogo l'apertura della mostra fotografica di Raffaella Bordini, con al centro la figura femminile. Sarà permanente fino a lunedì. Alle 19, presso il mercato coperto, aprirà il padiglione gastronomico e di ristorazione “Sapori in Tavola”. Un itinerario gustoso tra le specialità salate e dolci provenienti da Piemonte, Veneto, Umbria e Puglia.

Infine, alle 21.30, al Salone Polivalente, si balla con le stelle, con esibizioni della scuola di danza di Andrea Bosonotto. A seguire serata danzante latina con Dj Mike.