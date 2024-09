Ener.bit, Comunità Energetiche Rinnovabili: un successo l’incontro a Pettinengo FOTO

L’Auditorium di Villa Piazzo ha ospitato, martedì 10 settembre alle ore 20.30, la conferenza di Ener.bit sulle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), per diffondere le buone pratiche sostenibili e di produzione dell’energia pulita. La comunità di Pettinengo si è dimostrata attenta e partecipe, dimostrando grande interesse verso il risparmio energetico, a favore dell’ambiente e del risparmio.

A intervenire il presidente Paolo Maggia, il direttore Alberto Prospero e la responsabile Carmen Primo, che grazie alla grande esperienza hanno illustrato finalità e funzionamento di un sistema complesso, ma del quale i cittadini otterranno solo i benefici. I rappresentanti hanno dipinto un quadro articolato, per favorire la diffusione e l’approccio cooperativo delle CER.

Grande interesse da parte di tutti i partecipanti, che al termine dell’incontro hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e porre numerose domande. Particolarmente presente la giunta comunale, che si è resa disponibile e molto partecipativa: “Siamo molto soddisfatti dell’esito della serata – dichiara il sindaco Giovanni Blumetti - Grazie a questi incontri, i cittadini hanno la possibilità di avere le idee più chiare ed è proprio grazie alle loro domande che la serata si è rilevata particolarmente interessante. La giunta ed il consiglio che mi onoro di rappresentare credono fortemente nello sviluppo ambientale, il quale senza ombra di dubbio passa attraverso le CER.

A breve saremo pronti a fornire ai cittadini tutti gli strumenti per aderire più agevolmente a questo percorso verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Per il momento, non mi resta che ringraziare chi ha voluto partecipare” conclude il sindaco.

Grazie alle nuove strategie di attuazione, Ener.bit intende diffondere le CER su tutto il territorio e sviluppare dei progetti ad hoc, in base alle specifiche esigenze locali.

Per ulteriori informazioni, o per effettuare l’adesione alle CER, è possibile compilare il format al seguente link: https://www.enerbit.it/cer/

Sul sito web di Ener.bit sarà possibile visionare il piano attuativo P.A.C.E. (Piano d’Azione per Comunità Energetiche nella Provincia di Biella) e tutti gli ambiti di intervento, dalla mobilità sostenibile all’educazione ambientale: https://www.enerbit.it/