Centauro al pronto soccorso dopo un incidente a Gaglianico

Intorno alle 16,15 di ieri martedì 10 settembre i Carabinieri della stazione di Candelo e di Mongrando sono intervenuti a Gaglianico per un incidente in via Gramsci in cui sono rimaste coinvolte un'auto e una moto.

In sella alla due ruote c'erano un uomo di 36 anni e una 34enne come passeggera, che hanno riportato solo leggere escoriazioni ma in via precauzionale sono stati comunque trasportati al pronto soccorso per accertamenti.

Al volante dell'auto c'era invece una donna di 50 anni.

Sempre nella giornata di ieri c'è stato un altro incidente tra un'auto e una moto a Mottalciata, intorno alle 19,10, ma nessuno delle persone che sono state coinvolte è rimasto ferito.