Ternengo, al via efficientamento energetico degli edifici comunali: si comincia con Municipio e Biblioteca

Il comune di Ternengo, con delibera di giunta del 29 agosto, ha il progetto esecutivo per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale per il 2024.

L’intervento sarà finanziato con 50mila di euro di contributi statali previsti della legge che prevede fondi per efficientamento energetico, impianti di energia da fonti rinnovabili, mobilità, messa in sicurezza di edifici pubblici ed abbattimento barriere architettoniche, in favore dei comuni con popolazione ai a 5.000 abitanti.

“Si tratta – spiega il sindaco Luigi Russo – di lavori ai serramenti del municipio e della biblioteca. Inoltre completiamo l’impianto di riscaldamento biblioteca per collegarlo alla pompa di calore ed ai pennelli solari che avevamo già installato. Per questi lavori non utilizziamo tutto il contributo: la parte residua sarà utilizzata per l’impianto fotovoltaico di un altro edificio di proprietà comunale”.