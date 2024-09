Cavaglià, prosegue il 50° Palio dei Rioni: tutti pronti per la sfilata FOTO e VIDEO

Cavaglià, prosegue il 50° Palio dei Rioni: tutti pronti per la sfilata - Servizio di Mattia Baù per newsbiella.it

Prosegue a Cavaglià lo storico Palio dei Rioni, che per l’edizione 2024 raggiunge il 50° anno di età. Grandi feste caratterizzate dall’unione di una comunità, riunita dal forte legame di una tradizione antica.

Tre giorni di festa che hanno preso il via venerdì sera con l’investitura della Bella Cabaliate 2024 e l'inizio della rassegna per i più piccoli. Sabato la serata danzante e questa mattina l’attesa sfilata. Ogni rione ha sfoggiato stendardi, carri e vessilli, compresi colori e costumi locali. Alle ore 10.15 la la Filarmonica di Cavaglià ha accompagnato il corteo per le vie del paese; a seguire Santa Messa e disputa del palio con premiazioni finali.

“Il maltempo non ci ferma!”.