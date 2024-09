Prima elementare: che cosa serve per imparare a scrivere

Con l'arrivo di settembre, si ritorna a scuola oppure s’inizia la scuola primaria! L’agitazione per le diverse incombenze in arrivo si mescola all’emozione, soprattutto nel caso di chi è iscritto alla prima classe. Con l’arrivo nella scuola elementare, i bambini imparano a leggere, contare e scrivere. Soprattutto per la scrittura, è necessario avere la corretta dotazione pronta in cartella che comprende matita, gomma, temperamatite, quaderno ma anche pennarelli colorati.

1. La matita

Tra gli indispensabili per muovere i primi passi con la scrittura non poteva mancare la matita. Classica, in grafite è uno di quegli articoli di cancelleria per scrivere che non deve mai mancare nell’astuccio. Di solito, si usano matite 2 HB perché a metà strada tra quelle a mina morbida e quelle rigide. Le penne non sono ancora in uso nel primo anno di scuola elementare dove si preferisce la matita che è più facile da cancellare perciò non serve proprio comprarle.

2. La gomma

Essendo alle prime armi con la scrittura, è facile che gli errori siano parecchi; la necessità di correggere va di pari passo. Ogni alunno che frequenta la prima elementare dovrebbe avere una scorta di gomme da cancellare. Piccole e compatte, hanno uno scompartimento negli astucci non a caso: sono immancabili! Alcune matite hanno il gommino superiore ma è insufficiente perciò conviene optare per matita e gomma a sé stanti.

3. Il temperamatite

Per scrivere bene, la matita deve essere sempre appuntita e temperata perciò il temperamatite deve esser tenuto a portata di mano. In commercio ne esistono di ogni sorta; dai più semplici e tradizionali fino a quelli con serbatoio e manovella o addirittura movimento automatico. La scelta è del tutto personale ma meglio etichettarli perché spesso tra i banchi di scuola vanno persi. A proposito, un bimbo che inizia la scuola primaria ha bisogno di etichette adesive da appiccicare dappertutto.

4. Il quaderno a quadretti

È vero che esistono quaderni a righe che cambiano in base alla classe che si frequenta, ma si inizia sempre con i quaderni a quadretti. Di solito, gli insegnanti preferiscono quelli grandi, cioè che corrispondono a un A4; tuttavia, possono esserci disposizioni diverse.

5. I pennarelli

Imparare a scrivere non è solo tracciare le lettere con la matita sul quaderno: per imparare a farlo bene, ci sono diversi passaggi fondamentali tra cui apprendere la giusta impugnatura e la precisione. Per tutte queste ragioni, uno dei principali compiti dei bambini è colorare. Nello zaino occorre sistemare pennarelli di ogni sorta con cui ogni alunno si possa esercitare e sviluppare la motricità necessaria. Potrebbe sembrare un gioco da ragazzi ma scrivere a mano libera non è per nulla facile perché comporta un mucchio di movimenti che il bambino deve sviluppare. Infatti, si parla anche di coordinazione mano - occhio che può essere allenata tramite il disegno.

In conclusione è bene ricordare che questa è una lista indicativa e generale che può subire delle modifiche a discrezione del singolo insegnante. Detto ciò, non resta che augurare un buon primo giorno di scuola a tutti quanti!