Tragedia in Valsesia: cercatore di funghi novarese muore precipitando in una scarpata

Un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per diversi metri in una scarpata. È successo in Valsesia, più precisamente nei pressi di Fervento, in Val Sermenza. L’uomo, residente a Caltignaga, era uscito venerdì mattina presto dalla sua abitazione per andare a cercare funghi, in un luogo che conosceva bene, ma non ha mai fatto ritorno a casa.

I soccorritori hanno in un primo momento ritrovato la sua auto; successivamente, il soccorso alpino speleologico della guardia di finanza di Alagna hanno iniziato le ricerche in tutta l’area, seguendo le indicazioni fornite dai famigliari dell’uomo, con due elicotteri e l’aiuto dei cani. I soccorritori hanno rintracciato il segnale del cellulare della vittima, che portava a un luogo decisamente impervio. Il corpo novarese è stato dunque ritrovato senza vita, probabilmente dopo una caduta che lo ha fatto precipitare per alcuni metri.