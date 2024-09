Lavori sulla Novara-Biella, niente treni nelle domeniche di settembre

Interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo FS, nel tratto di linea compreso fra Novara e Agognate nelle domeniche dell’8, 15, 22 e 29 settembre. Con un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro, RFI darà avvio ai lavori di elettrificazione della tratta Novara-Agognate sulla linea Novara-Biella, intervento finalizzato a potenziare il traffico merci.

In una prima fase, da domenica 8 settembre, le attività saranno concentrate in prossimità della stazione di Agognate mentre da domenica 15 settembre gli interventi proseguiranno lungo la linea in direzione di Novara. L’elettrificazione di questa tratta permetterà di ottimizzare la gestione del traffico merci, eliminando le manovre per il cambio trazione nel nodo di Novara dei convogli merci e permettendo un maggior impiego di locomotori elettrici con benefici in termini di sostenibilità ambientale.

Per consentire lo svolgimento delle attività, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Novara e Biella San Paolo nelle domeniche di settembre, giornate in cui la richiesta di mobilità è minore e di conseguenza gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea sono più contenuti.

Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana nei pressi di Agognate nelle domeniche dell’8, 15, 22 e 29 settembre fino alle 12, Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizio bus nella tratta tra Novara e Biella San Paolo con fermate intermedie in tutte le stazioni previste dalla linea. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.