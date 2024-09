Unione Montana Valle Elvo, Mosca nuova presidente: “Importante farsi promotori di filiere agricole ecosostenibili”

L'Unione montana Valle Elvo ha una nuova presidente: Monica Mosca, sindaca di Occhieppo Inferiore, già vicepresidente nella passata legislatura. La nomina è avvenuta mercoledì 4 settembre nella sede di Graglia. Questa la composizione invece della nuova giunta: Monica Mosca è subentrata a Roberto Favario sindaco di Muzzano che resterà vice. Gli altri componenti sono Silvia Maffiotti, assessore al Comune di Camburzano, Stefania Massera, sindaca di Sala Biellese e il sindaco di Pollone, Paolo Tha.

Monica Mosca ha le idee chiare. I suoi obiettivi del mandato gli ha raggruppati in 3 macro obiettivi: ottimizzazione e valorizzazione delle risorse; gestione e sviluppo del Territorio e Servizi alla persona: Sociali, Educativi e Sportivi.

“Le linee programmatiche delineate per il periodo 2024-2029 mirano, oltre a consolidare quanto avviato dalla precedente giunta, a introdurre nuove azioni in risposta alle esigenze emergenti dei Comuni appartenenti all’Unione, tenendo in considerazione anche il particolare periodo geo-politico che stiamo attraversando e le risorse economiche limitate” spiega la presidente. “Sono fondamentali trasparenza e confronto, ma anche l’audacia di alcune scelte che si stanno compiendo e che si compiranno. Sicuramente sarà una sfida ardua ma posso assicurare il mio impegno e la mia esperienza amministrativa nel ricoprire tale ruolo”, assicura Monica Mosca.

Diverse le novità che interesseranno l'Unione Montana Valle Elvo sotto la presidenza Mosca, dall'inserimento della figura del Segretario Comunale, alla riorganizzazione degli uffici, al potenziamento degli strumenti digitali, ad una maggiore valorizzazione degli alpeggi e della cultura "slow".

"L'introduzione del Segretario Comunale che esercita il ruolo di assistenza tecnica giuridica agli organi politici e di coordinatore dei dirigenti e responsabili di servizio permette di alleggerire il carico gestionale del dirigente (che finora ha svolto il ruolo di Vice Segretario gratuitamente e lo ringrazio a nome di tutti per questo) - spiega la presidente - . Una riorganizzazione degli uffici potrebbe prevedere la creazione di unità di lavoro flessibili e trasversali che possano adattarsi rapidamente alle esigenze emergenti del mandato ed è giunto il momento di potenziare gli strumenti digitali per automatizzare le attività amministrative e ridurre i tempi di lavorazione, ad esempio ottenendo finanziamenti con i bandi per la digitalizzazione dal PNRR".

L’Unione Montana Valle Elvo adotterà un approccio integrato per la gestione e lo sviluppo del territorio, con una forte enfasi sulla salvaguardia ambientale e sulla sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell'Agenda Europea 2030. Le azioni specifiche includeranno: " Verranno attuate manutenzioni ordinarie e straordinarie per la messa in sicurezza del territorio, con interventi che includono la manutenzione delle infrastrutture esistenti - spiega Monica Mosca - . C'è la volontà di garantire agli alpigiani il servizio di trasporto in elicottero del materiale di alpeggio e la manutenzione delle piste montane anche ad alta quota".

E poi c'è il turismo: "La nostra Valle si presta al turismo religioso, escursionistico a piedi e in bici oltre che culinario - conclude la presidente -. Per questo sarà importante essere promotori di filiere agricole integrate, e non, ed ecosostenibili, essere attivi nella manutenzione straordinaria e ordinaria dei sentieri. Sarà necessario fare rete e attivare all’occorrenza delle commissioni apposite. I piani di sviluppo locale e la collaborazione del GAL sono fondamentali per lo sviluppo locale e il rilancio economico della nostra Valle. Vi sarà anche uno sportello dedicato presso la sede dell’Unione".

Tra gli impegni dell'unione montana c'è anche quello di garantire che i servizi sociali siano sempre più vicini alle esigenze dei cittadini della valle. In particolare, secondo le nuove linee programmatiche saranno sviluppate iniziative per rafforzare il ruolo educativo delle scuole come centri di aggregazione e di crescita comunitaria e si lavorerà per attenuare problemi legati alla disabilità.