"Il potere nascosto dell’ astuccio"

Chi l'avrebbe mai detto che una semplice penna potesse fare la differenza tra un voto sufficiente e uno eccellente? Ti sei mai chiesto perché alcuni studenti sembrano studiare con più facilità? La risposta potrebbe sorprenderti: il loro materiale scolastico potrebbe essere un alleato segreto.

E sì, il materiale giusto può fare la differenza per aiutare a migliorare l'apprendimento e l'attenzione, anche per chi ha disturbi legati a queste due aree. Come?

In primo luogo, favorendo l'attenzione dei nostri figli e accompagnandoli in modo sereno e funzionale, senza creare ulteriori problemi. Per ottenere ciò, tutto il materiale scolastico (cartelle, portapenne, biro, gomme, ecc.) deve avere due caratteristiche fondamentali:

1. Essere funzionale: non necessariamente alla moda. Ad esempio, la cartella va scelta pensando anche all'uso negli anni successivi.

2. Piacere a chi lo usa: non a noi genitori.

Prodotti validi, anche se non strapubblicizzati, offrono un buon rapporto qualità-prezzo. Da mamma e formatrice, conosco bene il costo del materiale scolastico e ho constatato che, a lungo termine, prodotti di qualità durano di più e sono più economici. Possiamo dare ai nostri figli un ventaglio di scelte, ma la decisione finale spetta a loro.

Tutto ciò potrebbe sembrare una perdita di tempo, ma le neuroscienze, in particolare la PNL, dimostrano che i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre azioni sono strettamente interconnessi. Il materiale scolastico diventa un ancoraggio visivo e tattile che influisce sul nostro stato mentale, sull'autostima e sulla motivazione. Anche noi adulti, a volte, scegliamo una penna che ci piace per sentirci meglio.

Per il materiale, la parola d'ordine è organizzazione. Avere un set completo e ordinato di penne, quaderni, libri e altri strumenti scolastici aiuta a mantenere un ambiente di studio organizzato. Oggi va di moda portare a scuola 2/3/4 portapenne, ma questo diminuisce la concentrazione, aumenta la distrazione e confonde gli studenti. Avere il materiale organizzato favorisce la concentrazione, riducendo il tempo perso nella ricerca di oggetti smarriti e creando un senso di controllo sull'ambiente di apprendimento.

In sintesi, il materiale scolastico, visto attraverso la lente della PNL e del coaching, è molto più di un semplice oggetto: è uno strumento potente per influenzare i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre azioni, aiutandoci a raggiungere un maggiore successo nello studio. Può essere un alleato prezioso per gli studenti con ADHD, aiutandoli a migliorare la concentrazione, l'organizzazione e l'autostima.

Un ambiente comodo e funzionale riduce il disagio fisico e permette di concentrarsi sullo studio senza distrazioni. Ad esempio, una sedia o una scrivania alla giusta altezza possono prevenire dolori e favorire una postura corretta. Anche l'ambiente in cui studiamo è importante.

Da mamma, so quanto costa il materiale scolastico e per questo è importante fare delle scelte consapevoli, non legate alla moda. L'esempio fatto della colla o dei colori è reale: tutto ciò di cui parlo lo vivo ogni giorno a casa e al lavoro. È importante dare il materiale giusto, senza sovraccaricare i bambini con troppi oggetti inutili. Una biro per volta, quella utile e che piace, è sufficiente.

Naturalmente, un ambiente di studio tranquillo, una buona alimentazione e un adeguato riposo sono altrettanto importanti. È importante ricordare che ogni studente è diverso e che ciò che funziona per uno potrebbe non funzionare per un altro. La chiave è sperimentare e trovare gli strumenti che meglio si adattano alle esigenze individuali.

Potremmo applicare questi piccoli accorgimenti al nostro ambiente di lavoro per lavorare più sereni e in modo più produttivo.