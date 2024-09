Bella prova per la coppia Ardizzone-Anziliero al Rally di Casciana Terme

Gara importante per il giovanissimo valsesiano Nicolò Ardizzone navigato dalla biellese Alyssa Anziliero, presenti al Rally di Casciana Terme giunto alla 42° edizione e tappa del campionato settima zona. Iscritti per la scuderia biellese Rally & Co a bordo della loro Renault Clio Rally5 si giocheranno punti importanti per la vittoria di classe nel campionato nel quale sono in testa. Sette le prove speciali per 65 km cronometrati con partenza da Pontedera ed arrivo a Casciana Terme questo il programma della gara del weekend in arrivo.