Ponzone: attenzione a un nido di processionaria

Attenzione: nel piazzale del cimitero di Ponzone è stato avvistato un nido di processionaria. Si ricorda che in questo caso è bene prestare molta attenzione in quanto la presenza dell’insetto può minacciare seriamente la salute delle persone o degli animali o la sopravvivenza del popolamento arboreo. Il corpo della processionaria è infatti coperto da una peluria che risulta fortemente urticante per l’uomo, provocando reazioni cutanee (arrossamento, edemi, vescicole e bolle) e infiammazione di mucose, occhi e vie respiratorie, che possono avere effetti e conseguenze molto gravi, soprattutto nei bambini.

E questo insetto può essere letale, invece, per gli animali e soprattutto per i cani che tendono ad annusare tutto. A seguito dell’infiammazione acuta la sua lingua subisce un ingrossamento patologico a volte raggiungendo dimensioni spaventose, tali da soffocare l’animale. In alcuni caso in cane può anche arrivare a perdere porzioni di lingua.

Se dovesse quindi venire in contatto con questo insetto, la prima cura da apportare al vostre animale è effettuare un abbondante lavaggio della bocca con acqua. E’ dunque consigliabile fare uso di una siringa senz’ago con la quale poter spruzzare ripetute volte la soluzione di lavaggio in bocca.

Dopo questo primo intervento bisogna recarsi al più presto dal veterinario.