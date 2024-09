Antonio Conato è il nuovo Segretario Generale della Provincia di Biella

Il Dottor Antonio Conato è stato nominato Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra la Provincia di Biella ed i comuni di Callabiana, Camandona, Cerrione ed Occhieppo Superiore (BI).

Laureato in Economia e Commercio, con abilitazione alla professione di Dottore commercialista, dal 1994 ha al suo attivo numerosi incarichi di Segretario Generale in varie realtà del Nordovest, tra cui i Comuni di Cereseto (AL), Ponzano Monferrato (AL), Rondissone (TO), Foglizzo (TO), Lauriano (TO), Brandizzo (TO), Crescentino (VC), Fontanetto Po (VC), Borgaro Torinese (TO), Balangero (TO), Santhià (VC), Cigliano (VC), Riva presso Chieri (TO) ed infine Chieri (TO) e Settimo Torinese (TO), ultimo incarico in ordine di tempo, oltre all’Unione dei Comuni della Grangia Vercellese (Crescentino, Lamporo, Fontanetto Po), il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. di Chivasso (TO) ed il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio assistenziali C.I.S. di Ciriè (TO), dove ancor oggi ricopre l’incarico. Inoltre, il Dott. Conato ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Generale in diverse amministrazioni locali, tra cui i Comuni di Borgaro Torinese (TO), Crescentino (VC), Fontanetto Po (VC), Lauriano (TO), Rondissone (TO) e Foglizzo (TO).

"Do il benvenuto al nuovo Segretario Generale – dichiara il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo – di cui ho già avuto modo di apprezzare professionalità, capacità e doti umane. Il Dottor Antonio Conato vanta un Curriculum di solide esperienze e numerose competenze nel campo della Pubblica Amministrazione e sono sicuro che potrà operare in modo costruttivo e vantaggioso per l'Ente e per l'intero territorio. A nome dell’Amministrazione provinciale intendo augurare al nostro nuovo Segretario un buon lavoro, nella certezza che troverà la collaborazione più fattiva per affrontare insieme le tante questioni che coinvolgono il nostro Ente, nel raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

"Sono profondamente grato per la fiducia riposta nella mia persona – dichiara il Segretario Generale Antonio Conato – e sono lieto di intraprendere questa nuova avventura. Affrontare un incarico in un contesto provinciale rappresenta per me un grande stimolo a livello lavorativo, nonché una grande occasione di crescita personale e professionale. L’esperienza accumulata nei Comuni, realtà in cui ho sempre svolto il ruolo di Segretario, mi ha fornito basi solide per affrontare con curiosità ed entusiasmo nuove sfide, nuove procedure ed iter amministrativi in un ambiente lavorativo diverso, che coinvolge un territorio, quello provinciale, sicuramente più vasto del precedente. Sono pronto e motivato a mettere in campo tutta la mia esperienza e professionalità per contribuire al successo della nostra Provincia. Un ringraziamento va al Presidente Emanuele Ramella Pralungo, che ho avuto modo di conoscere in questi primi giorni di servizio, e un saluto a tutti i dipendenti dell’Ente".