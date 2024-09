A Biella torna il Torneo internazionale di Scacchi Città di Biella

L'A.S.D. Scacchi Club Vallemosso nell’ambito delle attività programmate da calendario agonistico, ha messo in calendario la tredicesima edizione del Torneo Internazionale di Scacchi “Città di Biella”. Nelle edizioni precedenti hanno partecipato all'evento 625 giocatori in rappresentanza di 23 Nazioni (inclusa l’Italia) con predominanza di giocatori provenienti dalle regioni del Nord Ovest d’Italia.

Le competizioni si svolgeranno a Biella, presso il Biella Forum, dal 27 al 29 settembre 2024.

La A.S.D. Scacchi Club Vallemosso metterà in palio diversi premi in denaro per gli atleti che saliranno sul podio, differenziati per le categorie Open A, Open B, Open C. e il Comune per l'occasione ha previsto la concessione gratuita del palazzetto dello sport dato che l'evento per il Comune "rappresenta un evento di elevata qualità tecnico-sportiva ed organizzativa, trattandosi di uno dei tornei maggiormente partecipati in Piemonte (record di partecipazione alla terza edizione con 167 presenze) contribuendo a promuovere la disciplina del gioco degli scacchi nonché l’immagine del territorio biellese, della Regione Piemonte e dell’Italia, grazie alla comunicazione costruita intorno all’evento".