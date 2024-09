Occhieppo Superiore, pagamento informatizzato per mensa e trasporto scolastico

Il Comune di Occhieppo Superiore ha pubblicato sul proprio sito la carta dei servizi scolastici 2024-2025, consultabile sul sito comunale che riguarda mensa, scuolabus, prescuola e doposcuola.

Quanto alla mensa, la novità è la gestione informatizzata dei pagamenti: le famiglie acquisteranno i buoni pasto che non saranno ritirati in forma cartacea; la rilevazione delle presenze ed il relativo addebito sarà con cadenza settimanale e le famiglie potranno verificare la situazione di credito; per coloro che hanno ancora buoni mensa cartacei è previsto il cambio a partire da lunedì 23 settembre, a seguito della consegna presso gli uffici comunali . Informatizzato anche il pagamento del trasporto scolastico: il Comune utilizza il sistema PAGOPA con cadenza trimestrale, da ritirare in Comune, oppure inviato via mail all’indirizzo indicato dalla famiglia al momento dell’iscrizione.

Il servizio prescuola è gratuito. Per la scuola dell’infanzia è dalle 7:30 (ultimo orario di ingresso alle 7:45) alle 8:20. Per la primaria dalle 7:30 (ultimo orario di ingresso alle 7:45) sino alle 8:05. Nessun costo anche per il dopo scuola. Dalle 16:20 alle 17:20 per l’infanzia. Dalle ore 12:20 alle 16:30 per la primaria il martedì (giornata in cui i bambini terminano la scuola alle 12:20).