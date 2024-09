Pinzano, più forte della mala sorte: buca in gara ma chiude 2° al Rally Piancavallo

Più forte della mala sorte. Nonostante una foratura in gara, Corrado Pinzano ha chiuso al secondo posto il Rally Piancavallo. Ed è un vero peccato perchè fino a quel momento il pilota biellese era a pochi secondi di distacco dal leader della gara.

Alla fine, la coppia formata da Giuseppe Testa e Gino Abatecola si è aggiudicata la vittoria finale a bordo della loro Skoda Fabia RS. Da segnalare il guaio in pista di Pinzano, affiancato dal copilota Mauro Turati, sull'ardua Forcella di Meduno, dove altri piloti hanno registrato enormi difficoltà.

Il driver biellese non si è dato per vinto e, alla guida della sua Volkswagen Polo GTI ha aumentato i giri del motore per accorciare la distanza dai primi. All'arrivo è stato raccolto un secondo posto, con circa 37 secondi di ritardo dai vincitori.

"Siamo veloci, i tempi ci sono, eravamo in lotta per la vittoria ma abbiamo forato: gara sfortunata - commenta Pinzano - Ci siamo posizionati dietro al primo del campionato, sarà difficile ma non è detta l'ultima per il titolo".