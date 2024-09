Scuola, Biella: nuove tariffe del servizio mensa ritoccate al rialzo

Brutta sorpresa per i genitori. Il Comune di Biella attraverso una delibera di giunta a novembre 2023, aveva approvato modifiche ai servizio a domanda individuale che entreranno in vigore adesso, con l'inizio del nuovo anno scolastico 2024/2025. I genitori che rientrano nella fascia più alta adesso pagheranno il pasto del figlio 6 euro.

La fascia più bassa pagherà invece 1 euro.

In particolare, a settembre 2023/2024 nella fascia più alta per i residenti il costo pasto di riferimento del servizio di refezione scolastica era di € 5,41 IVA inclusa. Per i non residenti la tariffa a pasto era di € 5,90 IVA inclusa.

In caso di necessità il genitore può ricorrere all’assistenza del personale dell’Ufficio Istruzione del Comune di Biella tel. 015 3507619-623-640 e-mail: ufficioistruzione@comune.biella.it