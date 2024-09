Calcio, a Corrado Rovere la Scuola Calcio del Vigliano: “L'obiettivo? Crescita ed educazione dei giovani”

Rinnovamento e rilancio anche nel settore giovanile. Queste le linee guida indicate nelle scorse settimane dal presidente del Vigliano Paolo Daniele in vista della stagione 2024/25. la società comunica che Corrado Rovere è il nuovo responsabile della Scuola Calcio: a lui il compito di formare le annate che vanno dal 2012 al 2018.

“Ho scelto Vigliano perchè credo fermamente nel progetto tecnico delineato dai dirigenti – spiega Rovere – L'obiettivo? Far crescere nel miglior modo possibile i nostri giocatori in un ambiente familiare e accogliente. Imprescindibile sarà il ruolo educativo dello sport, incentrato su valori come la coesione, il senso di appartenenza e la partecipazione condivisa”.

Da qui l'appello alle famiglie del territorio: “Dal 9 settembre, ogni lunedì e giovedì, per diverse settimane, al Comunale di Vigliano Biellese, si terranno speciali open day, aperti a tutte le annate, dove le famiglie potranno portare i loro figli per prendere confidenza con il pallone e le tecniche di gioco. In caso di iscrizione, non verrà fatta pagare la quota ma solo l'abbigliamento. Per info: 339.3364275 o 335.1339349”.