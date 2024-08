A Candelo in 250 runners alla Corsa della Birra e della Salamella, FOTO e VIDEO

In 250 runners si sono presentati nella serata di oggi venerdì 30 agosto a Candelo, per partecipare alla corsa podistica non competitiva della Birra e della Salamella, giunta alla 10° edizione, in memoria di Vivetta e Giorgio Borri

A dare il via è stato il figlio, Simone Borri.

A tagliare per primo in traguardo è stato Stefano Boario in 20 minuti. Prima donna Beatrice Lanza, che ha terminato il percorso il 24 minuti.

Le squadre premiate sono state Squadre: Candelo sport, Gagliano e Biella Running

