Pettinengo, presentato il laboratorio di tessitura al Museo dell'Infanzia.

Domenica 1° settembre, dalle ore 15 alle ore 18, il Museo dell’Infanzia di Pettinengo ospiterà il laboratorio per adulti e bambini “Impariamo insieme la tessitura a mano”. L’appuntamento, a ingresso libero, sarà curato dall’Associazione Piccola Fata. In riferimento alle attività educative promosse da questa realtà, il Museo dell’Infanzia “propone un workshop didattico - spiegano gli organizzatori - per scoprire i primi rudimenti dell’arte della tessitura a mano. Useremo un semplice telaio ‘a scambiatore’, che consente comunque di realizzare le principali tipologie di tessuto mentre, per chi lo desidera, verranno illustrate le prime nozioni di orditura e di rimettaggio con il telaio a quattro licci”. È richiesta la presenza di un adulto accanto a ogni bambino iscritto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’iniziativa Paolo Cavallini al contatto telefonico 3388277253 o alla mail segreteria@piccolafata.it.