Alla Sinagoga del Piazzo si festeggia la Giornata Europea della Cultura Ebraica

Domenica 15 settembre, presso la Sinagoga di Biella Piazzo sarà celebrata la Giornata Europea della Cultura Ebraica.

Il tema di quest’anno è Famiglia che sarà declinato con una visita guidata incentrata proprio sulla presenza familiare nel biellese e sulla storia dell’insediamento nel territorio.

La visita è gratuita ma per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail a segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com entro e non oltre il 12 settembre specificando l’orario preferito. Le visite si terranno infatti alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30.

Capofila della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2024 è quest’anno Torino che guida le 106 località italiane aderenti, tra cui la vicina Vercelli, sempre presente a tutte le edizioni. La Presidente Rossella Treves ogni anni infatti organizza eventi dedicati, consapevole dell’importanza di questo appuntamento sia a livello nazionale sia internazionale.

L’edizione 2024 è la venticinquesima, coordinata a livello europeo dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (Aepj), e a livello nazionale dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei).

Il tema scelto come filo conduttore degli eventi, annuncia l’Ucei, rimanda alle «intricate e appassionanti storie di famiglia» delle narrazioni bibliche, ad esempio. Ma anche il ruolo delle famiglie ebraiche «nella storia e nelle società», la concezione ebraica «di educare i figli nella continuità della tradizione» e, al tempo stesso, «nel rispetto e nella valorizzazione dell’unicità di ciascuno»; l’idea biblica e talmudica delle “famiglie della terra”, in base alla quale «ogni popolo e ogni individuo è figlio del Dio unico e quindi parimenti degno dei diritti fondamentali di uguaglianza, libertà, rispetto e solidarietà».

Per i programmi delle varie città e per alcuni approfondimenti tematici è possibile visitare il sito www.ucei.it/giornatadellacultura mentre per maggiori informazioni sulle iniziative a Vercelli è possibile scrivere alla mail segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com.