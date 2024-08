Valdengo, a fuoco camino della pizzeria Moulin Rouge FOTO foto Mauro Benedetti per newsbiella.it

A fuoco il camino della pizzeria Moulin Rouge a Valdengo.

In questo momento, oggi giovedì 29 agosto, i Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza il camino, dopo essere intervenuti in seguito a una chiamata al 112 che segnalava che la cappa nel locale aveva preso fuoco.

Il primo intervento è stato quello dei dipendenti, che hanno provveduto a spegnere le fiamme con gli estintori.

Sul posto i Vigili del Fuoco sono intervenuti con 2 mezzi e l'autoscala.