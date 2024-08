Come risparmiare energia elettrica: trucchi e consigli pratici

Il risparmio energetico è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale, proteggere il pianeta e ridurre gli sprechi. Fin qui la questione non è molto diversa da quanto sentiamo molto spesso dire in tv in materia di efficienza energetica e di direttive green da parte dell’Unione Europea.

Molto spesso però ci dimentichiamo che gli sprechi possono influire in modo enorme sulle nostre bollette bimestrali per le utenze domestiche. Se ci hai mai fatto caso, moltissimi gestori del mercato libero negli ultimi tempi hanno implementato delle email contenenti dei grafici molto utili che ti aiutano a comprendere se il tuo consumo è in linea con quello delle altre famiglie della stessa tipologia e di abitazioni simili. In sostanza ti vengono forniti alcuni dati per implementare un sistema molto basilare di monitoraggio del consumo energetico.

Ti sei mai chiesto però quanto possa essere interessante risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica per riuscire ad abbassare il canone mensile?

Per questa ragione nelle prossime righe proveremo a concentrarci sulla questione, vedendo insieme alcuni consigli e strategie che potresti sfruttare a tuo favore per riuscire a risparmiare energia elettrica nella tua abitazione.

Migliorare l'efficienza degli elettrodomestici

Tra le principali fonti di consumo elettrico ci sono sicuramente gli elettrodomestici. Il loro impatto va considerato sia dal punto di vista del singolo utilizzo che della vita dell'apparecchio. Per quanto riguarda il primo aspetto, esistono diverse accortezze da adottare che potresti sfruttare a tuo favore per il risparmio energetico domestico.

Scegli apparecchi con una classe energetica elevata: queste sigle (da A+++ a D) indicano quanto è efficiente un elettrodomestico in termini di energia. Punta sempre a modelli con votazione alta, anche se il loro costo è leggermente maggiore. Nel lungo periodo è sicuramente una strada per risparmiare.

Cerca anche di ottimizzare i cicli di lavaggio e riscaldamento dell'acqua: fai lavatrici e lavastoviglie complete senza appesantirle troppo, seleziona programmi ecologici o a bassa temperatura e sfrutta il sistema di carica automatico dell'acqua.

Anche la pulizia e la manutenzione degli elettrodomestici fanno parte dei nostri consigli per ridurre il consumo elettrico nel lungo periodo. Ad esempio, svuotare regolarmente il filtro della lavatrice o del frigorifero permette di ridurne i consumi.

Sostituire vecchi elettrodomestici con modelli più efficienti

Se possiedi degli elettrodomestici datati è possibile implementare dei miglioramenti nel risparmio energetico sostituendoli con modelli più nuovi ed efficienti.

Anche se inizialmente l'investimento può sembrare alto considerando i prezzi, il guadagno in termini di energia e bolletta potrebbe rivelarsi importante a lungo termine.

Esempi comuni sono la sostituzione di frigoriferi vecchi e rumorosi con quelli più moderni e silenziosi, oppure passare da una lavatrice non ecologica ad una di nuova generazione.

Gli elettrodomestici a basso consumo sono senza dubbio una delle migliori strade per iniziare a risparmiare corrente elettrica.

Attenzione alle abitudini quotidiane

Oltre alle strategie legate agli elettrodomestici, ci sono diverse azioni che possiamo mettere in pratica quotidianamente per risparmiare energia elettrica.

Ad esempio, potremmo ricordarci di spegnere gli apparecchi quando non sono in uso, evitando la modalità standby, e scollegarli completamente dalla rete elettrica.

Un altro aspetto interessante riguarda la riduzione al minimo il consumo di energia "vampiro": alcune spine, caricatori e trasformatori continuano a consumare energia anche se gli apparecchi associati sono spenti. Per limitare queste perdite, utilizza delle prese multiple con interruttore.







L’illuminazione e il riscaldamento: due fattori da tenere sempre in considerazione

Quando si parla di energia elettrica, molto spesso si tende a sottovalutare sia l’illuminazione domestica che il riscaldamento.

Per quanto riguarda l’illuminazione, siamo ormai certi che le lampadine a LED siano molto più efficienti di quelle tradizionali. Se non lo hai ancora fatto, cerca di sostituire le lampadine obsolete della tua casa con modelli a led di ultima generazione. Il risparmio anche in questo caso è notevole.

Il secondo punto riguarda invece il riscaldamento e il condizionamento della casa. In particolar modo il condizionamento in estate appesantisce moltissimo la bolletta dell’energia elettrica, specialmente se abbiamo condizionatori e ventilatori sempre accesi a fronte delle estati caldissime degli ultimi anni.

Non dimentichiamo poi che anche la caldaia, oltre a incidere sulla bolletta della corrente, si fa sentire in inverno con l’utenza del gas naturale, materia che sta subendo aumenti incessanti.

Per questi motivi potrebbe essere un’ottima soluzione sfruttare i bonus che il Governo mette a disposizione per l’utilizzo delle energie rinnovabili in ambiente domestico.

L’installazione di impianti fotovoltaici con pannelli solari e accumulatore è in grado di ridurre di oltre il 60% i costi in bolletta e può essere ancora oggi scaricata dalle imposte nei prossimi anni sotto forma di bonus fiscale.

Se sceglierai questa soluzione per l’accumulo di energia tramite pannelli solari fotovoltaici, allora potrai anche sostituire la vecchia caldaia per l’acqua calda sanitaria con una pompa di calore alimentata a corrente elettrica, ed integrando il riscaldamento elettrico a pavimento Warmset , tecnologia proveniente dall’omonima azienda italiana che ci sentiamo di suggerirti.

Warmset è infatti un’azienda con sede in provincia di Vicenza che si occupa da moltissimi anni di sviluppare soluzioni per il riscaldamento elettrico degli ambienti. Dal riscaldamento a pavimento appena menzionato, che potrà essere alimentato dal tuo nuovo impianto fotovoltaico, passando per pannelli radianti, vetri riscaldanti e non solo: le soluzioni sono davvero molte e senza dubbio possono aiutarti nella tua impresa di risparmiare non solo corrente elettrica, ma anche gas naturale.

Come utilizzare la luce naturale per risparmiare energia elettrica

Avere un'ottima illuminazione in casa è molto importante, soprattutto per evitare sforzi visivi durante le attività quotidiane. Sebbene ci vengano in aiuto le lampadine a led, ciò non significa che si debba sempre utilizzare l'energia elettrica per ottenere una buona quantità di luce.

È possibile risparmiare sfruttando al massimo la luce naturale attraverso alcune accortezze, come ad esempio posizionare gli arredi in modo strategico vicino alle finestre e allontanarli dalle fonti di luce per non ostacolarne il passaggio.

Altro aspetto molto importante è l’utilizzo di colori chiari per pareti, pavimenti e arredamento. I materiali riflettenti permettono alla luce di diffondersi meglio negli ambienti.

Ricordati anche di pulire spesso vetri, specchi e superfici lucide per favorire la riflessione della luce solare diretta o indiretta.

Adottare queste pratiche per ridurre il consumo energetico potrebbe tradursi in un notevole risparmio sulla bolletta elettrica e un impatto positivo sul nostro ambiente.