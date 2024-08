Il Cammino della Gran Madre, se ne parla a Masserano sui passi della Madonna Nera

Per prepararsi alla festa patronale della prossima settimana, l'Associazione Don Vittorino Barale presenta il Cammino della Gran Madre (dal Santuario di Novareia fino a quello di Oropa), un percorso inedito di 150 km, in 9 tappe, che si snoda in Piemonte, nelle verdi valli di Mosso, Trivero e della Valsessera.

In questo territorio, da secoli, ha un posto di rilievo la devozione alla Madonna Nera tanto che sono 12 i luoghi a Lei dedicati. Il volume è opera di Antonio Crestani. L'evento sarà alle 18 di venerdì 30 agosto al Palazzo dei Principi di Masserano.