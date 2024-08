Mottalciata, vendesi terreni

Il Comune di Mottalciata in questi giorni ha indetta un'asta pubblica per l’alienazione di terreni dal valore di 203.543,81 euro come base d'asta.

L’asta avverrà mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta fissato per il lotto unico omogeneo ai sensi dell’articolo 73 lettera c) del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, seguendo la procedura di cui al successivo articolo 76 commi 1, 2 e 3, con aggiudicazione al maggior offerente.

Il prezzo a base d’asta è riferito al lotto unico omogeneo. L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato l’offerta valida.

In caso di parità di offerte fra due o più concorrentisi procederà ai sensi dell’articolo 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, “qualora nessuno di coloro che hanno presentate offerte uguali sia presente o i presenti non vogliono migliorare l’offerta, la sorte (estrazione) decide chi debba essere aggiudicatario”.

È ammessa la partecipazione congiunta da parte di due o più concorrenti: questi dovranno presentare domanda congiunta con sottoscrizione da parte di tutti i concorrenti, della offerta economica.

Il PLICO dovrà pervenire con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mottalciata in Via Moricco n. 3 – 13874 Mottalciata, entro le ore 18.00 del 09 settembre 2024.

per maggiori dettagli clicca qui