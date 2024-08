Valle Cervo, rinnovato il consiglio dell'Unione Montana: conferma per Crovella (foto di repertorio)

Nelle scorse settimane, sono state rinnovate le cariche dell'Unione Montana Valle del Cervo – La Bursch. Per altri 5 anni la guiderà il sindaco di Andorno Micca Davide Crovella. Il vice sarà Alessandro Mognaz (primo cittadino di Miagliano).

In giunta, invece, siederanno per la prima volta Raffaella Molino (sindaco di Pralungo) e Debora Ferrero (vicesindaco di Ronco Biellese). Tornano come assessori Luigi Russo (sindaco di Ternengo) e Salvatore di Micco (assessore a Rosazza). Al prossimo consiglio, entrerà anche Gino Mantello, primo cittadino di Tavigliano.