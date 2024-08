Calcio, nuovo corso per il Vigliano: si presenta il dt Garreffa: "Obiettivo? Far bene"

Come preannunciato nelle scorse settimane dal presidente Paolo Daniele, è iniziato un nuovo corso al Vigliano incentrato sul rinnovamento e sul rilancio della stessa realtà giallorossa.

La conferma arriva dal nuovo direttore tecnico Alessio Garreffa, 58 anni, con un passato da allenatore, formatosi per lo più nei settori giovanili di più formazioni locali. “È un'esperienza nuova, mi rimetto in gioco dopo tanti anni seduto in panchina – confida – Ho trovato interessante e stimolante il progetto tecnico del Vigliano. Sono qui per dare il 100 per cento”.

Passando al campo, la squadra che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Seconda Categoria ha un'età media molto bassa. “Ci sono molti giovani – conferma il direttore tecnico – a cui si aggiungono diversi giocatori d'esperienza. Non amo fare proclami ma è indubbio che l'obiettivo stagionale è far bene e toglierci qualche soddisfazione. È necessario risalire la china il più velocemente possibile. In secondo luogo, è fondamentale dare continuità e creare un zoccolo duro all'interno della squadra, da cui partire per i prossimi anni. Imprescindibile, infine, il ruolo educativo dello sport: le porte saranno sempre aperte qui da noi per chi dimostrerà serietà, educazione e appartenenza ai colori del Vigliano”.