Overdose, 31 agosto giornata mondiale di sensibilizzazione sul tema, le attività dell'Asl Bi aperte a tutti

Il 31 agosto sarà la 23° Giornata Internazionale della Consapevolezza sull’Overdose. Anche quest’anno l’ASL di Biella sarà impegnata in azioni di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sui rischi correlati al consumo di sostanze psicoattive e in particolare sull’overdose da oppiacei.

Giovedì 29 agosto presso la sede del Servizio Drop-In in Piazza Don G. Coda Mer 18/f a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 20.00 sono previste alcune attività rivolte alla popolazione biellese. Gli interventi saranno realizzati dagli operatori della S.C. SerD ASL BI e del Servizio Drop-In e sarà per tutti un’occasione per approfondire le conoscenze sul tema dell’overdose. Durante l’evento sarà inoltre offerto un rinfresco accompagnato da momenti musicali.

Il Drop-In dell’ASL di Biella è l’unico presente nel quadrante Nord-Est piemontese ed è attivo dal 1997 con attività di riduzione del danno e limitazione dei rischi. Inizialmente l’attività veniva svolta su un camper adibito a tale scopo ed è poi stata trasferita in una sede fissa, completamente rinnovata nel 2020. In Piemonte, oltre a quello biellese, sono presenti solamente cinque Drop-In: due a Torino, Alessandria, Collegno e Asti.

Da gennaio 2017 le politiche di riduzione del danno e limitazione dei rischi sono state incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Il Piemonte in particolare è stata la prima regione italiana che ha provveduto a definire i LEA in tale ambito, attraverso l’attivazione di un Tavolo di Lavoro Tecnico sulle Politiche di riduzione del danno e limitazione dei rischi presso l’Assessorato alla Sanità.

Tra gli utilizzatori di droghe, la corretta informazione, la prevenzione e l’accesso a servizi di cura, compresi quelli della riduzione del danno (RdD) e limitazione dei rischi (LdR) sono fattori in grado di prevenire i decessi da overdose e tutelare la salute dei consumatori. L’insieme di questi interventi è inoltre in grado di prevenire la diffusione delle malattie infettive correlate al consumo di sostanze quali HIV, Epatiti virali e malattie sessualmente trasmissibili.

Da anni il Servizio Drop-In dell’ASL di Biella si occupa della tutela della salute delle persone che utilizzano droghe. Gli interventi effettuati presso il Drop-In facilitano l’accesso dei consumatori di sostanze di abuso a servizi specialistici di cura e forniscono anche, in un’ottica preventiva, informazioni sui rischi correlati al consumo di sostanze e sulle modalità di consumo meno rischiose. Presso il Drop-In, vengono distribuiti dispositivi sanitari sterili e farmaci salvavita come il naloxone, antidoto in caso di overdose da oppiacei.

Da circa 23 anni il Servizio Drop-In di Biella fa parte del Coordinamento Regionale Operatori della Bassa Soglia (COBS). Il gruppo COBS organizza un evento aperto al pubblico il 30 agosto a Torino presso il Parco Dora a partire dalle ore 15.00. L’evento sarà seguito e divulgato grazie alla collaborazione con “Radio Banda Larga” di Torino.