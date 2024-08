Pickleball: Atleti biellesi a difendere i colori italiani all'International Hungarian Open 2024 FOTO

Dal 16 al 18 di Agosto si è tenuto al Dabas Wellis Sportcentrum, alla periferia di Budapest, la 3° edizione dell'International Hungarian Open 2024 di Pickleball. Un importantissimo torneo di questa disciplina sportiva che sta crescendo in modo impressionante in tutti i paesi, con ben 370 iscritti ai nastri di partenza, provenienti da tutti gli stati del mondo. A difendere i colori dell’Italia soltanto 4 giocatori provenienti dal Biellese e 1 da Torino che normalmente si allenano “Al Fuoricampo” di Piatto vicino a Biella, una delle prime strutture realizzate nel nord Italia. Sotto l’attenta guida del direttore Ungherese del torneo Zoltán Bőhm, sono giunti giocatori tra i più forti in Europa e al Mondo ed alla prima esperienza in un torneo così blasonato e difficile, i portacolori del Fuoricampo si sono ben comportati portando a casa risultati ben oltre le previsioni, in considerazione del livello altissimo dei giocatori, tra cui moltissimi professionisti come Pei-chuan Kao giocatrice n° 1 U.K. , Stefan Grubmuller Austriaco e attualmente n° 1 in Europa, Tomasz Sidelnik,Patryk Garwacki, Loren Varndell, Harry Hamilton e molti altri Nazionali con trascorsi importanti nel Tennis, Padel e sopratutto Ping Pong, ma anche tanti giocatori di giovanissima età seguiti con cura dai loro coach.

Nel doppio maschile categoria +50 livello 4.0 Mauro Polato in coppia con l’Ungherese Rudolf Komaromi non si sono classificati per i tabelloni Gold e Silver ma hanno vinto il 1° posto nel tabellone Bronze, Paolo Gauzolino e Gianluca Lanza nel doppio +19 livello 4.0 hanno fatto un’ottima esperienza ma Lanza ha sentito troppo l’emozione di un torneo così importante non entrando mai in partita e non si sono qualificati per il tabellone Gold. Nel doppio femminile, bella prestazione di Laura Quiroga in coppia con Francesca Delpiano che hanno ceduto le armi solo ai quarti di finale del tabellone gold +19 livello 4.0 Nel doppio misto Francesca Delpiano e Mauro Polato si sono arresi ai quarti di finale nel tabellone bronze +19 livello 3.0, mentre Laura Quiroga e Paolo Gauzolino autori di magnifiche partite, sono arrivati 6° nel loro girone non qualificandosi per il tabellone principale +19 livello 5.0, ma non hanno affatto sfigurato contro coppie tra le più forti d’Europa e del Mondo.

Nel singolare maschile, Mauro Polato ha raggiunto la 1° posizione del tabellone bronze +50 livello 4.0 mentre Gianluca Lanza dopo un avvio stentato per la delusione nel doppio maschile ha raggiunto e vinto il torneo silver +19 livello 4.0. Grande soddisfazione dei giocatori de Al Fuoricampo che hanno approfittato per visitare Budapest apprezzandone le meraviglie che la città offre ed inoltre potuto constatare come il livello del Pickleball all’estero è nettamente superiore a quello Italiano, ma questo ha regalato loro un’eperienza importantissima tant’è che in previsione futura, c’è la volontà di partecipare ad altre competizioni all’estero, sempre sponsorizzati da “Al Fuoricampo” che ha voluto fortemente appoggiare questa trasferta realizzando anche delle divise ufficiali ad hoc. I risultati completi sono disponibili visitando il sito https://pickleball.global/

