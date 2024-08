Ius Scholae, Rinaldo Chiola: "Occorre modificare una legge ormai vecchia, che risale alla caduta del muro di Berlino".

"Le recenti Olimpiadi di Parigi hanno (ri)acceso i riflettori su alcuni temi che valicano il risultato sportivo per agganciarsi piuttosto a tematiche sociali, trasformando di conseguenza il medagliere italiano, peraltro il migliore di sempre, in una sorta di semaforo rosso, che ci costringe a fermarci un attimo, e a riflettere.

Perché in un Paese di vecchi, chi produrrà?

Per fortuna, esiste una nuova Italia, ricca di forza, talenti e allegria, che spinge dal basso e piano piano emerge, oggi nello sport, domani, sicuramente, anche in tutti gli altri settori che definiscono la nostra comunità.

Paola Egonu (ma non solo lei!) è il volto, bellissimo, di quest'Italia che vince e si fa largo, a dispetto delle mille difficoltà e dei tanti problemi. Un Paese pieno di contraddizioni, ma altrettanto capace di far crescere e germogliare semi importanti, che spesso lo portano a primeggiare, a salire sul tetto del mondo, e non solo nello sport.