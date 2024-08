Rosazza, “Mercatino dei Bambini”: nonostante il rinvio si rivela un successo FOTO

“Un’occasione di incontro e socializzazione, che ha messo in luce le capacità di ogni piccolo imprenditore” scrive sui social la Pro Loco di Rosazza, in merito al riprogrammato Mercatino dei Bambini, che a causa del maltempo è stato spostato a ieri, martedì 20 agosto.

Gli organizzatori, nonostante l’imprevisto, si rivelano soddisfatti: “Dodici delle quindici postazioni previste sono state mantenute e circa 35 bambini hanno avuto la possibilità di mettere in gioco le proprie capacità: è impagabile la gioia che rivelano in giornate come questa”. Gioco e divertimento, ma anche spirito imprenditoriale: una giornata educativa all’insegna del divertimento.

“Un esempio di come iniziative semplici possano stimolare lo spirito di iniziativa e la collaborazione tra i più giovani”.

Gli appuntamenti estivi si concludono qui: “Anche per permettere agli impegnatissimi volontari di prendersi una pausa”, ma riprenderanno in autunno, con molte iniziative dedicate a grandi e piccini.