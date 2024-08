Movimento Valledora: escluso il termovalorizzatore si punta alla riqualificazione

Dopo il risultato ottenuto lo scorso giugno, con l'esclusione del progetto inceneritore da parte della Provincia di Biella, parere espresso al termine di una lunga Valutazione d’Impatto Ambientale, le associazioni e i Comuni dell’area tra biellese, vercellese e canavese non abbassano la guardia e puntano al riconoscimento della necessità di tutelare e riqualificare la Valledora, dove da decenni si accumulano cave, discariche e impiantistica per il trattamento dei rifiuti.

Alba Riva chiarisce anche quali siano gli strumenti di tutela, ovvero: “L’individuazione di zone specifiche per eseguire degli studi più approfonditi, per emettere successivamente le opportune misure di tutela. Ci aspettiamo che la Regione Piemonte recepisca le nostre richieste, in modo che la Valledora venga individuata come una zona di tutela da sottoporre a studi e misure specifici - e conclude auspicando - Gli altri livelli amministrativi, Comuni, Province e Città Metropolitana, abbiano la stessa attenzione verso un’area fino ad ora sacrificata all’escavazione e all’impiantistica dei rifiuti".