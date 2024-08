Questa sera la Superluna: a Occhieppo Inferiore uno spettacolo astronomico.

Questa sera, lunedì 19 agosto, intorno alle 20:30, il cielo offrirà uno spettacolo straordinario: la Super Luna Blu dello Storione. Questo evento eccezionale combina quattro condizioni rare che rendono la serata davvero imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia e non solo.

La Luna piena, già affascinante di per sé, apparirà ancora più grande e luminosa del solito perché si troverà al Perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita. Questo fenomeno, noto come Super Luna, accentuerà la bellezza del nostro satellite naturale.

Ma non è tutto. La Luna di domani è chiamata Luna dello Storione perché coincide con il periodo in cui questi pesci risalgono i fiumi per l'accoppiamento. Inoltre, sarà anche una Luna Blu stagionale, un fenomeno raro che si verifica ogni due o tre anni, caratterizzato dalla terza Luna piena di quattro che compaiono in una stagione astronomica.

Nonostante il nome suggestivo, la Luna non apparirà realmente blu, ma conserverà il suo classico colore giallo paglierino. Il termine "Luna Blu" deriva dall'espressione inglese "once in a Blue Moon", che indica la rarità dell'evento, un po' come il nostro detto "ogni morte di Papa".

Per godere appieno di questo spettacolo celeste, è fondamentale essere puntuali. La magia della Super Luna si manifesta solo nel breve momento in cui sorge all'orizzonte, svanendo poi in circa venti minuti. Preparatevi dunque a osservare questo evento unico, magari sorseggiando una bevanda fresca per rendere l'esperienza ancora più speciale.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione rara e affascinante: la Super Luna Blu dello Storione è pronta a incantare chiunque alzi gli occhi al cielo.

Alle ore 20.15 precise, sarà possibile trovarsi presso l'osservatorio di Cascina San Clemente, a Occhieppo inferiore.