Cossato, al Luna Park lo spettacolo pirotecnico.

La magia del Luna Park torna a Cossato, per un evento che animerà piazza Croce Rossa fino al 25 agosto 2024. Preparati a vivere giorni di puro divertimento con attrazioni per tutte le età, dalle giostre adrenaliniche ai classici intramontabili, per grandi e piccini.

L'evento clou sarà lo spettacolo pirotecnico, previsto per lunedì 19 agosto. Un'esplosione di colori e luci che illuminerà il cielo sopra Cossato, regalando emozioni indimenticabili a tutti i presenti. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà posticipato al 20 agosto.

Non mancare a questa straordinaria occasione di divertimento e spensieratezza! Il Luna Park di Cossato ti aspetta per farti vivere un'estate ricca di sorrisi e avventura.