È lo stesso soggetto che a Chiavazza ha danneggiato le auto, dato fuoco al parquet e al furgoncino

Aggiornamento di domenica 18 agosto

Sembra che l'indagato per l'incendio al furgoncino sia lo stesso che nei mesi scorsi aveva danneggiato centinaia di auto nel quartiere e che giovedì notte abbia dato fuoco a dei sacchi di parquet abbandonati lungo via della Vittoria.

I contorni dell'accaduto devono ancora essere definiti, ma a tradire il soggetto sembra siano state alcune telecamere di privati. Sul fatto indaga la Polizia che avrebbe già sentito il chiavazzese.

Tra il taglio di un centinaio di gomme alle auto nei mesi scorsi, l'incendio che nella notte ha interessato sacchi di parquet abbandonato lungo via della Vittoria e l'incendio del furgoncino, i residenti sono infuriati e si aspettano che vengano prese misure per impedirgli di causare altri danni a cose o persone ed è loro intenzione chiedere un incontro con Questore e sindaco.

Aggiornamento delle 12.30:

Sembra ci sia un indagato per l'incendio al furgoncino. La Polizia dovrebbero aver fermato e condotto in Questura una persona che sembrerebbe sia l'autore del dolo.

17 agosto ore 8:

Chi abitava nelle vicinanze ha sentito un colpo forte, poi dopo poco un attimo un altro più forte ancora e poi ha visto levarsi una colonna di fumo e si sentiva il crepitio del fuoco. Intorno all' una e mezza un furgoncino è stato dato alle fiamme.

"Nell'arco di pochi minuti sono arrivate le volanti della Polizia - racconta chi era presente - che con il megafono diceva di stare nelle nostre case di rientrare e i Vigili del Fuoco che hanno spento".

Il fatto è accaduto tra via Verdi e via Buratti e solo la notte prima, i Vigili del Fuoco erano intervenuti lungo via della Vittoria per spegnere l'incendio di sacchi di parquet abbandonati.

Sui fatti indaga la Polizia per individuare il responsabile.